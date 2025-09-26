[특징주]구글 로보틱스 주목받자 에브리봇↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일 오전 10시 30분 기준 코스닥 시장에서 에브리봇 주가는 전일 종가 대비 13.27% 오른 2만650원을 기록하고 있다. 구글 로보틱스 신제품 공개로 국내 로봇 관련주에도 관심이 쏠렸기 때문으로 보인다.

구글은 25일(현지시간) 다단계 사고와 행동을 수행할 수 있는 로봇 인공지능(AI) 에이전트 '제미나이로보틱스 1.5'를 공개했다. 이 모델은 고도의 추론 기능이 포함돼 복잡한 명령을 여러 단계로 나눠 순차적으로 처리할 수 있다. 실제 시연에서 사용자가 "내 위치 정보를 이용해 쓰레기 분리수거를 해달라"고 하자 제미나이로보틱스는 인터넷상에서 샌프란시스코 분리수거 지침을 확인한 후, 분리수거 지침에 맞는 통에 쓰레기를 집어넣는 모습을 보여줬다.

로봇청소기로 유명한 에브리봇의 경우 강점인 로봇자율주행 기술을 바탕으로 AI가 접목된 다양한 로봇 신사업을 추진하고 있다. 2023년 8월에 서빙로봇을 출시했다. 작년에는 창문형 로봇청소기 엣지윈도우, AI올인원 로봇청소기 Q9, 침구 로봇청소기 X1, 상업용 청소로봇 T1 등 청소로봇 관련 신상품을 선보였다. 올해 3월에는 SK인텔릭스와 자율주행 공기청정기 개발용역계약을 체결했다.





회사측은 "에브리봇은 AI 서비스로봇 자율주행을 위한 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping) 기술에 특히 강점을 가지고 있다"며 "산자부 디자인 국책과제에서 키즈케어로봇의 자율주행부 구동모듈을 담당해 개발하는 등 기존 로봇청소기 중심의 사업구조에서 AI자율주행 서비스로봇 전문기업으로 사업영역을 본격적으로 확대하고 있다"고 설명했다.

