트럼프 "한국, 3500억달러 대미 투자는 선불"

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국이 미국에 투자하기로 한 3500억 달러 규모의 펀드를 언급하며 "그것은 선불(up front)"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 중국계 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 내 사업권 매각과 관련한 행정명령에 서명한 뒤 "우리는 과거 다른 국가들로부터 제대로 대우받지 못했지만 이제는 다르다"며 이같이 말했다.

그는 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등과 지난 7월 타결한 무역 합의를 거론하며 "관세와 무역 합의로 EU에서는 9500억달러, 일본에서는 5500억달러, 한국에서는 3500억 달러를 받게 됐다"며 "이것은 선불"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 최근 한미 무역 협상의 핵심 쟁점으로 떠오른 3500억 달러 규모의 대미 투자 펀드를 둘러싼 양국 간 이견이 이어지는 가운데 나왔다. 특히 '선불'이라는 표현은 해당 투자가 한국에 대한 관세 인하의 선결 조건임을 강조한 것으로 풀이된다.

앞서 한미는 지난 7월 협상에서 미국이 한국산 수입품에 부과하는 상호관세 및 자동차 관세를 15%로 낮추는 대신, 한국이 3500억달러를 미국에 투자하기로 합의했다. 그러나 투자 방식을 놓고는 여전히 입장 차가 크다. 미국은 직접 투자 비중 확대를 요구하는 반면, 한국은 보증·대출 방식 투자를 선호하고 있다.





미국이 기존 입장을 고수하면서 우리 정부는 외환시장 충격 가능성을 우려해 통화 스와프 체결을 선결 조건으로 요구하고 있다. 다만 미국은 아직까지는 이에 부정적인 것으로 전해졌다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

