구미교육지원청, MY Cook 집밥교실 12월 11일까지 운영

교육복지안전망 사업으로 운영

스스로 챙기는 한끼 식사!’

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 9월 24일(수)부터 구미 보리수지역아동센터를 시작으로 12월 11일(목)까지 구미, 고령지역에 있는 13개 지역아동센터 학생 129명을 대상으로 'MY Cook 집밥교실'을 운영한다.

지역 아동들이 직접 요리체험을 하고있다./김이환기자

교육복지안전망 사업으로 운영되는 'MY Cook 집밥교실'은 스스로 요리를 할 수 있는 방법과 기술을 알려주는 프로그램으로 10명 이내 소그룹으로 진행된다.

센터별 하루에 2시간씩 총 4번에 나누어 진행되는 집밥교실은 재료 손질 및 보관법, 전자레인지 사용법, 조리도구 사용법과 세척방법 등 요리에 필요한 내용을 구체적으로 알려준다.

특히, 체험 위주의 실습으로 첫째 날에는 제육볶음과 오이무침 등 고기요리, 둘째 날에는 카레덮밥과 미니 돈까스 등 덮밥 요리와 전자레인지 사용법, 셋째 날에는 미역국과 달걀프라이, 어묵볶음 등 국과 반찬 요리, 마지막 날에는 야채 및 김치를 활용한 볶음밥과 계란국을 직접 만들어서 먹는 프로그램으로 운영한다.





집밥교실 프로그램은 학생들이 스스로 균형 있는 식사를 만들어 먹을 수 있도록 방법과 기술을 배움으로써 가정에 혼자 있는 시간에도 안전하게 식사 준비를 할 수 있는 내용이 구성되어 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

