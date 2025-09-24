남도영화제 시즌2 전남 광양서 10월 개막

12개국 81편 무료상영
역동적 남도 풍경 매력
전라남도는 '남도영화제 시즌2 광양'이 내달 23일부터 27일까지 5일간 광양 일원에서 열린다고 24일 밝혔다.
2023년 시즌1 순천에 이어 올해 두 번째로 열리는 남도영화제는 남도의 맛과 멋, 문화를 2년마다 새롭게 브랜딩하는 로컬영화제다. 시즌1 순천이 자연친화적이고 평화로운 남도의 풍경을 담았다면, 시즌2 광양은 빛과 철이 어우러진 역동적인 남도의 풍경 속에서 또 다른 매력을 선보인다.
영화제는 '빛과 철로 물들다!'를 주제로 국내외 12개국 81편의 작품을 선보이며, '광양 천만 영화 특별전', '배우, 감독하다!' 등 다채로운 프로그램으로 관객들을 맞이한다.
영화제는 10월23일 광양시민광장&야외공연장에서 열리는 배우와 감독의 개막식 레드카펫을 시작으로 5일간의 여정에 돌입한다.
주요 프로그램으로는 10월 24일 '광양 천만 영화 특별전', 10월 25일 배우-감독 특별 프로그램 '배우, 감독하다!'가 진행된다. 10월 26일엔 윤석남 작가를 담은 다큐멘터리 '핑크문' 상영과 이연숙 평론가의 강연이 준비됐다.
강효석 전남도 문화융성국장은 "광양의 산업과 문화, 그리고 남도의 정체성이 영화와 만나 더 큰 감동을 선사할 것"이라며 "남도영화제가 지역과 함께 성장하며 도민 모두가 자랑스러워하는 영화제로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
'남도영화제 시즌2 광양'은 광양시민광장&야외공연장, 스타인벡코리아 광양항, 전남도립미술관, CGV광양, 광양시문화예술회관 등 5개소 8개 스크린에서 12개국 81여 편의 작품을 무료로 상영한다. 영화제 세부일정과 상영작 등 자세한 내용은 남도영화제 공식 누리집과 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있다.
지난 23일엔 최수종 남도영화제 집행위원장, 박정숙 부집행위원장 등이 서울 CGV명동역 씨네라이브러리에서 영화제 비전과 주요 상영작, 프로그램을 소개하는 등 홍보활동을 펼쳤다. 전남도와 남도영화제 집행위는 다양한 매체 등을 활용해 적극적인 홍보 활동을 지속적으로 이어갈 계획이다.
