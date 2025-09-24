[비트코인 지금]"테더, 28조 투자 유치 협상 중"

투자 유치 성공 시
테더 기업가치 최대 5000억 달러 전망
세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더홀딩스가 최대 200억달러(약28조원)의 투자 유치 협상을 진행 중이라고 블룸버그 통신이 23일(현지시간) 보도했다.
테더가 지분 약 3%에 해당하는 신주를 발행해 사모투자 방식으로 150억~200억 달러에 매각하는 초기 단계의 협상을 벌이고 있다고 사안에 정통한 소식통이 전했다.
투자회사 캔터 피츠제럴드가 주간사로 참여한 것으로 전해졌다. 투자 유치에 성공하면 테더의 기업가치는 최대 5000억달러(약700조원)에 달하게 될 전망이다. 챗GPT 개발업체 오픈AI와 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 스페이스X의 기업가치와 비슷한 규모다.
테더의 최대 경쟁사로 상장기업인 서클인터넷그룹의 23일 시가총액은 300억달러였다.
다만 다른 한 소식통은 이 금액은 상한선이며, 최종 금액은 이보다 훨씬 낮아질 수 있다고 전했다.
스테이블코인 테더(USDT)의 시가총액은 현재 1720억달러로, 2위인 서클의 USD코인(USDC)의 740억달러의 두 배가 넘는다.
테더는 스테이블코인을 뒷받침하는 준비금을 미 국채 등 현금성 자산에 예치해 이자를 얻으며 막대한 수익을 창출해왔다.
지금 뜨는 뉴스
지난 7월 테더가 회사 블로그에 올린 게시글에 따르면 2분기에 49억달러(약 6조8000억원)의 이익을 기록했다. 최근 파울로 아르도이노 최고경영자(CEO)는 테더의 이익률이 99%에 달한다고 말한 바 있다.
김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>