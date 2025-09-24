[비트코인 지금]"테더, 28조 투자 유치 협상 중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투자 유치 성공 시

테더 기업가치 최대 5000억 달러 전망

세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더홀딩스가 최대 200억달러(약28조원)의 투자 유치 협상을 진행 중이라고 블룸버그 통신이 23일(현지시간) 보도했다.

테더가 지분 약 3%에 해당하는 신주를 발행해 사모투자 방식으로 150억~200억 달러에 매각하는 초기 단계의 협상을 벌이고 있다고 사안에 정통한 소식통이 전했다.

투자회사 캔터 피츠제럴드가 주간사로 참여한 것으로 전해졌다. 투자 유치에 성공하면 테더의 기업가치는 최대 5000억달러(약700조원)에 달하게 될 전망이다. 챗GPT 개발업체 오픈AI와 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 스페이스X의 기업가치와 비슷한 규모다.

테더의 최대 경쟁사로 상장기업인 서클인터넷그룹의 23일 시가총액은 300억달러였다.

다만 다른 한 소식통은 이 금액은 상한선이며, 최종 금액은 이보다 훨씬 낮아질 수 있다고 전했다.

스테이블코인 테더(USDT)의 시가총액은 현재 1720억달러로, 2위인 서클의 USD코인(USDC)의 740억달러의 두 배가 넘는다.

테더는 스테이블코인을 뒷받침하는 준비금을 미 국채 등 현금성 자산에 예치해 이자를 얻으며 막대한 수익을 창출해왔다.





지난 7월 테더가 회사 블로그에 올린 게시글에 따르면 2분기에 49억달러(약 6조8000억원)의 이익을 기록했다. 최근 파울로 아르도이노 최고경영자(CEO)는 테더의 이익률이 99%에 달한다고 말한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

