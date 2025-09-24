태백, 폐광의 땅에서 풍력 관광명소로 변신…친환경 관광 '새 바람'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원관광재단, 태백시 등 5개 기관 협력

'육상풍력 관광자원 개발 상호 협력 협약' 체결

태백 바람, 관광이 되다! 친환경 에너지 명소로

거대한 풍력발전기 사이 거니는 이색 관광 시대 개막

한때 석탄 산업의 중심지였던 강원도 태백이 '친환경 바람 관광지'로 새롭게 태어난다. 거대한 풍력발전기를 중심으로 한 체험형 관광 콘텐츠가 본격적으로 개발되며 탄광의 도시라는 이미지를 넘어 지속 가능한 녹색 관광 도시로 자리매김하려는 움직임이 시작됐다.

최성현 강원관광재단 대표이사가 지난 23일 태백시, 한국에너지공단 강원지역본부, 한국기후변화연구원, 태백가덕산풍력발전㈜과 함께 '육상풍력 관광자원 개발을 위한 상호 협력 협약식'에서 인사말을 하고 있다. 강원특별자치도 제공

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 지난 23일 태백시, 한국에너지공단 강원지역본부, 한국기후변화연구원, 태백가덕산풍력발전㈜과 함께 '육상풍력 관광자원 개발을 위한 상호 협력 협약'을 체결하고 폐광지역 관광의 새로운 미래를 열겠다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 정부의 탄소중립 정책과 친환경 에너지에 대한 높은 국민적 관심을 바탕으로 추진됐다. 협약 기관들은 태백시의 풍부한 육상풍력 발전단지를 핵심 관광자원으로 활용하여 기술과 자연이 어우러진 고부가가치 관광 체험 거리를 만드는 데 뜻을 모았다.

협약에 따라 각 기관은 전문성을 바탕으로 역할을 분담한다.

강원관광재단은 관광 상품의 기획과 홍보·마케팅을 주관하고, 태백시는 사업 관련 인허가 등 행정 지원과 지역 사회 연계를 맡는다. 한국에너지공단 강원지역본부는 신재생에너지 관련 전문 기술과 교육 자문을, 한국기후변화연구원은 탄소중립과 연계한 학술 자문을 지원한다. 마지막으로 태백가덕산풍력발전㈜는 핵심 자원인 풍력발전단지를 개방하고 현장 안전관리를 책임진다.

최성현 강원관광재단 대표이사가 지난 23일 태백시, 한국에너지공단 강원지역본부, 한국기후변화연구원, 태백가덕산풍력발전㈜과 함께 '육상풍력 관광자원 개발을 위한 상호 협력 협약'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도 제공

태백가덕산풍력단지는 청정 자연과 첨단 에너지 시설이 공존하는 공간으로 고원 트레킹, 풍력 에너지 체험관, 친환경 레저 스포츠 등 차별화된 콘텐츠를 통해 관광객 유치에 시너지를 낼 전망이다.

강원관광재단은 이번 협력을 통해 태백시를 비롯해 폐광지역 모든 시군이 '지속 가능한 친환경 관광도시'로서의 브랜드를 강화하고, 풍력발전단지를 찾는 방문객이 늘어나 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.





최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 협약은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 청정에너지가 새로운 관광의 중심이 되는 중요한 첫걸음"이라며 "각 기관의 전문성을 한데 모아 모든 국민이 즐길 수 있는 특별한 관광상품을 만들어 적극 행정과 지역 경제 활성화에 이바지하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

