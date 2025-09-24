'동래 반도 유보라' 할인에 차별화된 상품·입지까지 분양 문의 훈풍

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 분양가 상승세 확산 속 통큰 분양가 할인 이목 집중... 중도금 무이자 등 다양한 혜택과 시너지 기대

- 전 세대 실수요자 선호도 높은 전용 84㎡ 단일 구성, 채광 통풍 우수한 남향 위주 설계

‘동래 반도 유보라’ 천변 투시도

반도건설이 부산광역시 동래구 낙민동 일원에 분양 중인' 동래 반도 유보라'가 파격 할인, 우수한 상품, 탄탄한 입지 등 3박자를 앞세워 수요 공략에 나선다.' 동래 반도 유보라'는 가파른 분양가 상승세 속 분양가 파격 할인을 선언하며 업계에 관심을 받았다.

실제 동래 반도 유보라는 제로에너지 건축물 인증 등으로 인해 분양가 상승 기조가 이어지고 있는 상황 속, 수요자의 내 집 마련을 위해 분양가 대비 약 1억원의 통큰 분양가 할인을 결단했다. 이외에도 중도금 전액 무이자 혜택, 발코니 확장 무상 제공, 계약금 500만원(1차/분납)등 다양한 혜택을 통해 수요자의 초기 자금 부담을 최소화해 했다.

'동래 반도 유보라'는 그동안 우수한 입지와 상품성을 갖추고 있었으나, 시장 상황으로 인해 많은 관심을 받지 못한 만큼 이번 통큰 할인 혜택은 동래'동래 반도 유보라의' 경쟁력에 날개를 더할 전망이다. 실제 단지는 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 구성은 물론, 채광과 통풍이 우수한 남향 위주 설계와 온천천 프리미엄을 통해 주거 쾌적성을 누릴 수 있는 입지 가치가 크게 주목 받았다.

수요자 친화적인 통큰 혜택은 즉각적인 수요자 반응을 이끌었다. 실제 '동래 반도 유보라'의 견본주택에는 지난 주말 약 1,000여명의 수요자가 방문했다.

한 부동산 전문가는 "분양가 상승세가 지속되면서 내 집 마련 수요자들이 다양한 금융 혜택 제공은 물론 우수한 상품과 탄탄한 입지를 갖추고 있는 단지에 몰리고 있다"며 "분양단지가 신규 단지 대비 즉시 입주가 가능하다는 점은 물론, 가격 경쟁력까지 갖추게 되면서 분양단지를 찾고 있는 수요자가 늘고 있는 추세이다"고 말했다.

가격 경쟁력, 우수한 상품성, 탄탄한 입지 등 3박자를 고루 갖춘 '동래 반도 유보라'가 주목받는 이유다.

(주)에쓰앤디가 시행하고 반도건설이 시공하는 '동래 반도 유보라는 지하 3층~지상 최고 42층, 3개동, 전용면적 84㎡ 총 400세대 규모로 조성된다. 이 단지는 동래구의 주거벨트 중심 입지에 자리해, 생활권, 교육, 교통 등 뛰어난 생활 환경을 고루 갖춘 것이 강점이다.

'동래 반도 유보라'가 제공하는 통큰 혜택은, 전매 무제한 허용과 청약통장과 무관하게 즉시 계약이 가능하다는 점이 맞물리면서 투자자들에게도 매력적인 기회로 주목받고 있다.

사통팔달 교통 환경을 갖춘 점도 체크포인트다. 부산 지하철 동해선 동래역, 4호선 낙민역, 1호선 교대역이 도보권에 위치해 있고 원동IC가 인접해 부산 내·외부로 이동이 용이하다. 초대형 교통호재도 예정돼 있다. 2026년 개통 예정인 만덕-센텀 도시고속화도로가 개통되면 차량을 통한 이동시간도 크게 단축될 전망이다.

우수한 교육환경도 갖췄다. 단지 가까운 곳에 낙민초등학교, 동래고등학교가 위치해 있는 것을 시작으로 동신중, 학산여중?고, 사직동과 명륜동 학원가도 인접해 있어 학부모들의 선호도가 높다.

쾌적한 주거환경도 눈에 띈다. 부산에서는 희소성 있는 평지 입지에 온천천 시민공원, 수민어울공원, 낙민공원 등이 도보 거리에 있어 도심 속에서도 자연과 함께하는 여유로운 생활이 가능하다. 생활 인프라도 우수하다. 단지 인근 메가마트, 탑마트, 동래시장, 부산지방법원, 검찰청, 세무서, 구청 등이 인접해 있어 각종 생활 편의 인프라를 고루 갖추고 있다.

향후 미래가치가 높다는 점도 단지의 가치를 더하고 있다. 동래역 인근에 조성되는 동래구 생활복합센터(2027년 예정)와 낙민동 수민어울공원에 들어설 제2국민체육센터(2028년 예정)는 지역 생활 수준을 한 단계 높여줄 핵심 시설로 기대를 모으고 있다.

분양 관계자는 "우수한 상품과 탄탄한 입지를 갖추고 있던, 동래 반도 유보라가 이번 통큰 할인을 통해 신규 분양 단지 대비 가격 경쟁력 또한 갖추게 되면서 많은 수요자들의 관심을 이끌고 있다"며 "견본주택 방문 인원 중 상당수가 실제 분양 상담으로 까지 이어지며 경쟁력을 갖춘 동래 반도 유보라의 인기가 실감 나고 있는 상황이다"고 말했다.





한편 동래 반도 유보라의 견본주택은 부산광역시 해운대구 우동에 마련되어 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

