"금융대응력 역량 강화" … 창원특례시, 간부공무원 자산관리 특강

금융 변화 대응과 안정적 미래 준비 지원



경남 창원특례시는 23일 시청 시민홀에서 4·5급 간부 공무원 200명을 대상으로 자산관리 특강을 실시했다.

창원특례시 간부공무원 대상 특강 모습.

이번 특강은 '공직자의 현명한 자산관리'를 주제로, 간부 공무원이 갖추어야 할 합리적인 재정 운영과 건전한 자산관리 전략 등 미래 불확실성이 커지는 금융 환경에 대한 대응력을 강화하고자 마련됐다.

주요 내용으로는 △한국 경제 성장의 특징 △인구구조의 변화와 소비 세대교체 등 전반적인 경제 트렌드 분석 △고령화 시대 안정적 노후를 위한 자산관리 전략 등 구체적이고 실용적인 조언으로 참석 공무원들의 호응도가 높았다.

초청 연사인 김경록 미래에셋자산운용 고문은 서울대학교 경제학 석·박사 과정을 마친 뒤 장기신용은행 경제연구소를 거쳐 미래에셋자산운용 공동대표와 은퇴연구소장을 역임했다. 현재는 금융 분야 강연과 언론 기고 활동을 활발히 하는 등 국내 자산 운용과 은퇴 연구 분야에서 신뢰성 높은 전문가로 평가받고 있다.

특강에 참석한 한 간부 공무원은 "재정과 정책을 다루는 공직자의 시각에서 전반적인 경제 흐름과 자산관리의 중요성을 이해할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.





정숙이 자치행정국장은 "관리자가 재정 운영과 자산관리 역량을 갖추고 빠르게 대응하는 것은 조직과 지역 사회의 경쟁력을 높이는 중요한 과제"라며 "앞으로도 간부 공무원들의 역량 강화를 위해 다양한 주제의 교육을 지속 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

