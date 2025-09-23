소송 700만건 시대…민·형사 늘고 이혼재판 줄었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 692만건 접수, 전년 대비 4% 증가

재판 여건 개선…5년간 판사 370명 증원

지난해 전국 법원에 접수된 소송 건수는 700만건에 육박한 것으로 나타났다. 민·형사 사건 모두 증가한 가운데, 이혼 재판 건수는 감소세를 보였다.

대법원 소속 법원행정처가 24일 발간한 사법연감 자료에 따르면, 2024년 법원에 접수된 소송 건수는 총 691만5400건에 달했다. 전년(666만7442건) 대비 약 3.7% 증가한 수치다.

민사사건은 470만9506건(68.1%)으로 대부분을 차지했으며, 형사사건은 181만9492건(26.3%), 가사사건은 19만2530건(2.8%) 순이었다.

민사본안 사건은 87만9799건으로 전년(85만926건) 대비 3.4% 상승했고, 형사 본안 사건은 34만7292건으로 전년(33만7818건) 대비 2.8% 증가했다.

심급별로 보면 민·형사 사건 모두 상고심 접수 건수가 대폭 증가했다. 민사본안 사건 1심의 경우 80만5366건 접수돼 3.2% 증가했고, 2심은 5만9475건으로 1.3% 증가했다. 3심 접수 건수는 1만4958건이었지만, 동일인에 의한 과다 소송 제기 건수를 빼면 1만3026건으로 실질적으론 7.2% 늘었다.

형사공판 사건은 1심의 경우 1.3% 증가한 23만9981건, 2심은 3.4% 증가한 8만2162건, 3심은 무려 18% 증가한 2만4889건에 달했다.

반면 재판상 이혼 사건은 지난해 2만6849건으로 전년(2만7501건) 대비 2.4% 줄었다. 가정법원·지방법원 소년부가 심리하는 소년보호 사건의 경우 지난해 5만848건으로 전년(5만94건) 대비 1.5% 증가했지만, 증가 폭으로 보면 16.4%에서 1.5%로 크게 줄었다.





법원행정처는 지난해 신속한 재판을 위한 여건 마련에 힘쓴 것으로 전해졌다. 법관 및 재판연구원 증원을 적극적으로 추진했으며, 지난해 12월에는 판사 정원을 앞으로 5년간 3214명에서 3584명으로 총 370명 증원하는 내용의 판사정원법을 통과, 올해 1월부터 시행 중이다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

