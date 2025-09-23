롯데면세점, 명동본점 시내면세점 특허 5년 연장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호텔롯데 면세점 특허 갱신 심사 통과

2030년 12월까지 운영

"한국 쇼핑관광 중심으로 책임·역할 다할 것"

롯데면세점은 서울 시내 명동본점에 대한 면세점 특허 5년 연장 갱신 심사를 통과했다고 23일 밝혔다.

롯데백화점 면세점. 연합뉴스

관세청 보세판매장(면세점) 특허심사위원회는 이날 오후 충남 천안시 관세인재개발원에서 서울 지역 시내면세점 특허 갱신 안건을 심의하고 호텔롯데(롯데면세점 명동본점)의 특허를 갱신하기로 의결했다.

롯데면세점 명동본점은 이행 내역과 계획 평가 등에서 1000점 만점 중 824.34점을 받아 특허 갱신에 성공했다. 특히 특허보세구역 관리 역량, 경영 능력, 사회 환원 및 상생협력 등에서 양호한 평가를 받은 것으로 알려졌다. 이에 따라 롯데면세점 명동본점은 2030년 12월까지 운영 기간이 연장됐다.





롯데면세점 관계자는 "롯데면세점 명동본점은 한국을 대표하는 면세점 매장으로, 이번 특허 갱신을 통해 다시 한번 그 가치를 인정받았다"며 "앞으로도 한국을 찾는 전 세계 관광객들에게 최상의 경험을 제공하며, 한국 쇼핑관광의 중심으로서 책임과 역할을 다하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

