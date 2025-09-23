외국인근로자 보험조회 OK!… BNK부산은행, 지방은행 최초 서비스 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일부터 서비스 도입, 외국인 맞춤형 서비스

BNK부산은행이 지방은행 최초로 외국인 근로자의 보험 조회 서비스를 시작한다.

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 3월 시행된 '김해공항 외국인 출국만기보험 지급서비스'에 이어 삼성화재와 함께 '외국인 근로자 전용 보험 조회 서비스'를 24일부터 시행한다고 23일 알렸다.

이 서비스는 삼성화재 외국인근로자 전용보험 앱과 동일한 수준의 조회 기능을 'BNK 부산은행 모바일뱅킹'에 구현한 것이 핵심이다. 고객은 앱(App)을 통해 ▲출국만기보험 ▲귀국비용보험 ▲상해보험 등 외국인 근로자 의무 가입 보험의 계약 내용을 언제든지 간편하게 확인할 수 있다.

또 보험금 지급 신청 기능도 함께 제공된다. 한국어가 익숙하지 않은 외국인 고객이 복잡한 청구 절차로 불편을 겪지 않도록 App에서 곧바로 삼성화재 외국인 고객센터로 자동 연결되도록 설계했다. 이를 통해 서류 작성과 행정 절차의 어려움을 줄이고 전문 콜센터를 통한 신속하고 정확한 처리가 가능하다.





AD

BNK부산은행 신식 개인고객그룹장은 "이번 서비스는 단순한 보험 조회 기능을 넘어 외국인 근로자의 생활에 실질적인 도움을 주는 금융지원"이라며, "외국인 고객의 편의성을 높이기 위해 금융과 생활 서비스를 아우르는 디지털 전환을 적극 추진하겠다"고 말했다.

외국인 근로자 보험 조회 서비스 앱.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>