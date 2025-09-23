합천군·경남도, '깨끗한 생활환경 조성' 대한민국 새단장 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 합천군은 삼가시장 일원에서 정부의 「대한민국 새 단장」 추진 계획에 발맞춰 '水려한 경남, 대한민국 새 단장' 캠페인을 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 지난 7월 집중호우로 침수 피해를 봤던 삼가시장을 중심으로, "깨끗한 환경 속에서 다시 시작하는 지역 재도약"이라는 특별한 의미를 담아 진행됐다.

합천군 경남도와 함께, 대한민국 새단장 캠페인 단체 사진.

행사에는 김윤철 군수를 비롯해 김명주 경남도 경제부지사, 서흥원 낙동강유역환경청장 등 주요 인사와 관내 사회단체, 봉사단체, 주민 등 150여 명이 참석했다. 행사는 ▲'水려한 경남, 대한민국 새 단장'을 다짐하는 결의 퍼포먼스 ▲삼가시장과 주변 하천, 도로변 환경정화 ▲무단투기 예방 홍보 캠페인 등으로 구성됐다.

결의 퍼포먼스에서는 주요 인사와 주민 대표들이 불필요한 쓰레기 발생을 줄이고 자원순환 문화를 생활 속에서 실천하겠다는 의지를 함께 선언했다. 이어진 환경정화 활동에서는 상가 주변 영농폐기물과 생활 쓰레기를 집중적으로 수거하고, 집중 청소 주간에 진행되는 읍·면별 '내 동네 내가 청소하기' 활동 현장 홍보가 병행됐다.

김윤철 군수는 "삼가시장은 여름철 집중호우로 큰 피해를 겪었지만, 오늘처럼 주민과 기관이 힘을 모아 환경을 정비함으로써 지역 상권 회복과 공동체 재도약의 의지를 확인할 수 있었다"면서 "앞으로도 합천군은 깨끗한 생활환경 조성과 자원순환 문화 확산에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





한편 합천군은 이번 캠페인을 계기로 각 읍·면별 환경정화 활동을 지속 추진하고, 주민 참여형 청결 운동을 확대하여 깨끗하고 쾌적한 합천 이미지를 전국에 알릴 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

