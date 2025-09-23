'두산위브&수자인 부평 더퍼스트' 분양 …30일 1순위 청약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 1299가구 중 514가구 일반분양

7호선 역세권 입지…부평·부천 생활권

두산건설과 BS한양 컨소시엄은 인천 부평구에서 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트' 견본주택을 오는 26일 열고 분양에 돌입한다.

두산위브&수자인 부평 더퍼스트 투시도. 두산건설 제공

AD

두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원(부개4구역 주택재개발 정비사업)에 지하 2층, 지상 최고 25층, 13개동에 총 1299가구로 조성된다. 일반분양 물량은 전용면적 46·59·74㎡ 514가구다.

면적·타입별 일반분양 가구수는 △46㎡A 86가구 △46㎡B 13가구 △59㎡A 121가구 △59㎡B 135가구 △59㎡C 130가구 △74㎡A 12가구 △74㎡B 9가구 △74㎡C 8가구다.

청약은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 10월1일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 10월15일, 당첨자 계약은 10월27일부터 29일까지 진행될 예정이다.

비규제지역이어서 1순위 청약(지역·면적별 예치금 충족 때)은 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 주택수와 관계없이 유주택자도 청약 가능하다. 세대주와 세대원 모두 중복 청약을 넣을 수 있다. 재당첨 제한이 없어 기존 주택 당첨 여부와 무관하게 청약이 가능하다. 추첨제 비율이 60%다. 전매제한은 1년이며, 거주 의무기간도 없다.

두산위브&수자인 부평 더퍼스트 조감도. 두산건설 제공

두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 7호선 역세권 입지에 들어서고, 교육환경부터 편의시설, 단지 규모 등 아파트 가치를 높이는 입지, 상품적 특장점을 두루 갖췄다.

먼저 수도권 7호선 굴포천역 역세권 입지에 들어서 단지에서 역까지 도보로 편리하게 이용할 수 있다. 가산디지털단지, 고속버스터미널역 등 서울 주요 입지까지 환승 없이 한번에 이동 가능하다. 부평역에 GTX-B(예정) 노선이 계획돼 있고, 개통 후 서울 접근성은 더욱 개선될 전망이다. 인근 수도권제1순환고속도로, 경인고속도로 등을 통한 광역도로망 진입도 용이하다.

또한 인근 롯데마트, 홈플러스, 이마트, 현대백화점, 부평시장, 부평세림병원, 인천성모병원, 웅진플레이도시, 삼산월드체육관 등 부평과 부천의 주요 인프라를 모두 누릴 수 있다.

우수한 교육환경도 돋보인다. 도보거리에 부광초, 부흥초, 부광중,부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있고, 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있다. 상동호수공원을 비롯해 부천영상문화단지, 청운공원, 신트리공원 등 주변 대규모 공원도 많아 도심 속에서 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

대단지 규모에 걸맞은 차별화된 상품성도 갖췄다. 단지 외관에 커튼월 룩을 적용하고, 단지의 위용을 드러내는 웅장한 문주와 특화된 동 출입구 설계로 고급스러움을 높였다. 발코니 확장 때는 유리난간과 주방 우물천장으로 설계해 개방감도 극대화했다. 쾌적한 공원형 단지로 설계해 테마정원, 웰빙 산책로 등이 조성된다. 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관, 맘스스테이션 등 입주민을 위한 다채로운 커뮤니티시설도 조성할 계획이다.

입주민의 주거 만족도를 높이고 관리비 부담을 줄이는 최첨단 시스템도 도입된다. 에너지 절약, 안전, 웰빙, 디지털 시스템을 통해 실용성을 더했다. 특히 삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 '홈닉(Homeniq)'이 적용돼 입주부터 단지 생활 전반에 걸쳐 스마트하고 편리한 주거 환경을 누릴 수 있다.

전용 46㎡ 타입은 방 2개와 거실을 갖춰 늘어나는 1인·신혼 가구에게 적합하며, 59㎡ 타입도 방 3개와 거실 구조로 3~4인 가구가 거주하기에 넉넉한 구조로 설계됐다. 74㎡는 안방 드레스룸 등을 적용해 보다 공간 활용도를 높였다.





AD

분양 관계자는 "두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 7호선 역세권의 편리한 교통과 부평·부천의 풍부한 생활 인프라를 모두 누릴 수 있는 최적의 입지에 대단지 브랜드 아파트에 걸맞은 우수한 상품성과 혁신 설계를 더했다"며 "일대를 대표하는 새로운 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대되며, 오랫동안 신규 공급이 부족했던 부평 일대에서 내 집 마련을 원하는 수요자들의 높은 관심이 예상된다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>