[클릭e종목]"LIG넥스원, 드론 시대의 키플레이어"

대신증권이 23일 LIG넥스원에 대해 첨단무기 전반에 적용되는 우수한 기술력을 바탕으로 드론 시대의 키플레이어로 발돋움할 것으로 내다봤다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 57만원을 유지했다.

LIG넥스원은 향후 전장을 지배할 드론 시대에 가장 준비된 업체라는 평가다. 이태환 대신증권 연구원은 "정밀타격(PGM), 감시정찰(ISR), 항공전자/전자전(AEW), 지휘통제(C4I) 등 첨단무기 전반에 대한 핵심기술을 보유하고 있어 드론/대드론 체계로의 확장에 유리한 위치를 선점하고 있다"며 "우수한 미사일 기술력에 더해 킬체인(표적탐지-식별-제거) 구축 경험을 바탕으로 경쟁력 높은 공격 드론 생산이 가능할 것"으로 내다봤다.

LIG넥스원이 개발한 정찰·타격 복합형 드론(MPD)은 수직이착륙 고정익 형태로 설계됐다. 평시 정찰 임무를 수행하다 표적 발견 시 타격임무로 전환이 가능하다. 이 연구원은 "탑재중량 40kg급 하이브리드 수송드론 KCD-40 개발과 저고도 소형 무인기 대응체계 체계개발 등 다양한 영역에서 사업 참여 예상된다"고 짚었다.





육상·해양 환경에서의 무인 전투 체계 개발도 이목을 끈다. 이 연구원은 "자회사 고스트로보틱스를 통해 생산하는 Vision60은 4족 보행 로봇으로, 전 부품이 모듈화돼 임무전환과 수리가 용이하다"며 "해양에서는 차세대 무인수상정인 '해검'을 개발해 우수한 탐색 성능이 확보됐다"고 설명했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

