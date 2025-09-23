경기도, AI클러스터 6곳 조성…32개 업체 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도와 경기도경제과학진흥원이 도내 AI 클러스터 6곳을 조성하기로 하고 22일부터 입주기업 모집에 들어갔다.

경기도는 판교(허브), 성남일반산업단지, 부천·시흥·하남·의정부(지역수요형) 등 6개 권역에 AI 혁신클러스터를 구축하고 있다.

입주기업에는 단순 사무공간을 넘어 스마트 오피스 기반의 온·오프라인 융합형 업무 공간과 AI 실증 지원, 기업 간 네트워킹, 전문 컨설팅 등 맞춤형 지원이 제공된다.

경기도는 오는 11월 성남 산단에 '피지컬 AI 랩(물리형 인공지능 연구실)'을 개소한다. 전체 클러스터는 내년 2월 준공 목표다.

모집 대상은 AI 기술과 서비스를 보유한 예비창업자, 스타트업, 벤처·중소기업으로 ▲피지컬 AI 랩 성남 6곳 ▲판교 12곳 ▲부천 5곳 ▲시흥 5곳 ▲의정부 4곳 등 32개 업체다. 입주 지역 중 1곳만 선택 가능하다.

신청은 이달 22일부터 다음달 21일까지며 경기기업비서(egbiz.or.kr)를 통해 온라인으로 접수하면 된다. AI 혁신클러스터 멤버십 기업, 주4.5일제 시행기업, 사회적기업 등은 심사 과정에서 가점이 부여된다.

선정된 기업에는 연구개발부터 사업화까지 이어지는 전방위 성장 지원 프로그램이 제공되며 입주일로부터 만 1년까지, 최대 3년간 입주할 수 있다.





김기병 경기도 AI국장은 "경기도는 AI 클러스터를 통해 대한민국 AI 산업의 구심점이자 글로벌 허브로 도약하는 것을 목표로 하고 있다"며 "2025년 6곳을 시작으로 클러스터 거점 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

