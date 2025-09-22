한·중 경제자유구역 열기 지핀다… 상하이 자유무역구 대표단, 부산진해경자청 교류 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양국 경제자유구역 간 교류협력 강화



산업·물류·금융 아우르는 네트워크 ↑

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 22일 중국 상하이시 공무원과 자유무역구 소속 기업인들을 손님으로 맞았다.

이번 상하이 대표단의 방문은 지난 5월 경자청이 상하이를 찾아 자유무역구 관리위원회와 교류하고 산업·물류 거점과 첨단 산업단지를 시찰하며 협력 기반을 다진 데 이어 이뤄졌다.

상하이 자유무역구는 2013년 중국 최초로 지정된 자유무역구이다. 개방형 무역·투자 제도를 이끌며 첨단 제조업, 금융, 물류가 집적된 중국의 핵심 경제 거점이다. 세계 최대 항만인 상하이항과 연계된 물류 인프라를 기반으로 글로벌 기업들의 투자가 집중되고 있으며 중국 경제 개방과 혁신을 상징하는 대표적인 지역으로 꼽힌다.

대표단은 경자청의 투자유치 설명을 듣고 부산·진해 신항 개발 현황과 경제자유구역 산업 육성 정책 사례를 공유했다. 이어 스마트 복합 물류, 친환경·첨단 제조 등 공통 관심 분야에서 협력 방안을 논의했다. 중국공상은행(ICBC) 관계자들도 참석해 금융 지원과 교류 활성화를 주제로 의견을 나누면서 산업과 물류를 넘어 금융 분야까지 아우르는 전방위 협력 기반을 모색했다.





박성호 청장은 "상하이 자유무역구 대표단의 방문은 한·중 경제자유구역 간 상호 이해와 협력이 본격화되는 중요한 계기"라며 "산업, 물류, 금융 등 다양한 분야에서 협력 네트워크를 확대해 부산진해경제자유구역을 글로벌 물류·산업 클러스터로 육성해 나가겠다"고 힘줬다.

BJFEZ를 방문한 상하이 자유무역구 방한연수단.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

