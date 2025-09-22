광주시민단체 "KTX-SRT 통합 운영으로 교통인프라 해결"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주노총 광주본부와 광주시민단체협의회 등은 22일 오전 광주 광산구 광주송정역 앞에서 기자회견을 개최하고 있다. 민주노총 광주본부 제공

광주 노동·시민단체가 고속철도 좌석 공급난 등 호남 교통 인프라 문제를 해결하기 위해선 KTX와 수서고속철도(SRT)를 통합 운영해야 한다고 주장했다.

민주노총 광주본부와 광주시민단체협의회 등은 22일 오전 광주 광산구 광주송정역 앞에서 기자회견을 열고 "KTX와 SRT의 운영 법인이 다른 탓에 시간표도 각기 운영돼 불편하다"며 이같이 밝혔다.

이어 "KTX를 운영하는 한국철도공사가 SRT도 운영하게 되면 운행시간을 자유롭게 조율할 수 있게 돼 하루 평균 20회 운행이 늘어날 것이다"며 "수서∼광주송정 구간은 하루 약 4,000석이 증가한다"고 강조했다.

또 "경쟁 체제로 운영하면 운임을 인하하거나 서비스가 향상할 것이라는 주장은 효과가 미비하거나 사실과 다르다"며 "예매할 좌석 자체가 없어 입석으로 이동해야 하는 상황에서 서비스 경쟁은 아무런 의미가 없다"고 설명했다.

이들은 "운임이 낮은 것은 경쟁의 결과가 아니라, 정부의 정책적 결정 때문이다. 오히려 보성·화순·벌교를 서울과 연결하던 무궁화호가 사라졌고, 전라선 야간 무궁화호, 광주선 통근열차가 폐지됐다"며 "고속철도 통합은 복잡하거나 시간이 오래 걸리지도 않는다. ㈜SR의 철도사업을 코레일이 양도받는 절차와 시스템 총합, 안내 기간을 포함해도 6개월이면 충분하다"고 주장했다.





아울러 "내년 설까지 5개월이 남아 있다"며 "설에는 시민들이 통합 열차를 이용할 수 있게 정부가 나서야 한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

