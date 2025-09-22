이공계 대학원생 1000명에 학기당 250만원 장학금

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과기정통부, 이공계 석사우수장학금 사업 첫 시행

전국 이공계 대학원생 1000명에게 학기당 250만 원, 연간 500만 원의 장학금을 지원한다.

과학기술정보통신부와 한국장학재단은 2025년도 이공계 석사우수장학금 장학사업을 올해 처음으로 시행한다고 22일 밝혔다.

이공계 석사우수장학금을 신청하는 대학은 한국장학재단 대학·기관 학자금 지원 시스템을 통해 다음 달 2일까지 신청하면 된다. 장학생은 사업 참여 신청을 한 대학원의 소속 학생 중 선발한다.

이공계 석사우수장학금 사업은 경력 초기 단계의 석사학위 과정생이 과학기술 우수인재로 성장할 수 있도록 장학금을 지원하는 사업이다.

전국 이공계 대학원을 대상으로 1000명 내외의 장학생을 선발해 학기 당 250만 원, 연간 500만 원을 지원한다. 학생 선발은 이공계 대학원 운영 대학에서 한국장학재단에 사업 참여 신청을 한 후 선발인원을 배정받아 참여 대학원에서 자체 선발 기준을 충족한 자를 추천하는 방식으로 진행된다.

자격은 2025년 2학기에 입·재학 중이면서 자연과학, 공학계열 학과 전공자인 전일제(full-time) 석사과정생으로 일정 성적 요건을 충족해야 한다. 대학원에서는 선발 요건 충족 학생들을 대상으로 학업·연구계획·연구활동 실적·사회기여·경제적 수준 등을 종합 평가해 추천하며, 한국장학재단에서 최종 심사 후 확정한다.





구혁채 과학기술정보통신부 제1차관은 "올해 처음 도입하는 이공계 석사우수장학금이 과학기술인을 꿈꾸는 청년들의 성장의 초석이 되길 바란다"면서 "앞으로도 우수한 이공계 학생들이 경제적 어려움 없이 성장하도록 전주기 지원을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





