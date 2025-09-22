전국 숨은 노래꾼 실력 겨루는 '대구가요제'…가수 린·KCM·안성훈·최수호 초청 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1등 상금 1500만원 지급

26일 코오롱 야외음악당





대구시는 오는 26일 오후 6시 30분 대구시내 코오롱 야외음악당에서 전국의 재능 있는 음악인들에게 무대의 기회를 제공하고, 시민과 함께하는 가요경연 축제인 '2025 파워풀 대구가요제'를 개최한다.

올해로 4회째를 맞이하는 이번 가요제는 '판타지아대구페스타 가을축제'의 개막을 알리는 행사로, 열띤 경연 무대와 초청 가수들의 특별 공연을 통해 시민들이 가을의 정취를 만끽할 수 있도록 준비된다.

대구가요제 포스터

이번 가요제에서는 전국 각지에서 모인 428팀 가운데 두 번의 치열한 예선을 거쳐 선발된 12팀이 최종 경연을 펼치게 된다. 1등 1500만원, 2등 500만원, 3등 300만원을 비롯한 총 3000만원의 상금이 수여된다.

특히, 행사의 열기를 더욱 끌어올릴 초청가수 공연에는 KCM, 린, 안성훈, 최수호 등 국내 정상급 가수들이 출연해, 관객들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.

행사는 무료입장으로 진행되며, 코오롱 야외음악당 잔디광장에서 자유롭게 관람할 수 있다.

대구시는 시민들이 불편함없이 공연을 관람할 수 있도록 관련 기관들과 협업해 시민 편의와 안전 관리에 만전을 기할 계획이다.

행사장 주변의 원활한 교통 소통을 위해 불법 주정차 단속을 강화하고 대중교통 이용을 적극 권장하는 한편, 행사장 내부 및 주변의 안전 취약 구간에는 관리 인력을 배치해 안전사고를 예방할 예정이다.

또한, 응급환자 발생 시 신속한 대응을 위해 행사장내 구급차를 배치해 시민들의 안전을 최우선으로 고려할 방침이다.





김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "무대에 오르는 모든 참가자들의 꿈을 응원하며, 파워풀 대구가요제가 음악을 사랑하는 신인가수들의 등용문으로 확고히 자리 잡기를 기대한다"며, "추석 연휴를 앞두고 열리는 이번 가요제를 통해 시민 여러분이 시원한 야외 공연 속에서 노래가 전하는 감동과 위로를 느끼는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

