"中企 가야할 길은 어디"…2025 중소기업 리더스포럼 개막

오는 26일까지 3박4일간 열려

'도전과 혁신, 세계로 미래로!' 슬로건

중소기업중앙회가 전국 업종별 중소기업 대표 400여명과 함께 '2025 중소기업 리더스포럼'을 개최한다고 22일 밝혔다.

2025 중소기업 리더스포럼 포스터. 중기중앙회

중기중앙회는 23일부터 26일까지 3박4일 동안 롯데호텔 제주에서 간담회를 개최한다. 중소기업 리더스포럼은 2007년 시작돼 지금까지 중소기업의 경영전략과 미래 비전을 제시해온 국내 최대 경제포럼이다.

올해로 18회를 맞은 중소기업 리더스포럼은 '도전과 혁신, 세계로 미래로!'를 주제로 개최된다. 중소기업인의 도전과 혁신을 통해 대한민국의 미래 성장동력을 확보함으로써 한국경제의 구조적 위기를 극복하는데 중소기업이 앞장서겠다는 의미다.

특히 올해 포럼에는 김민석 국무총리가 기조 강연자로 참석해 국내외 경제 환경의 변화 속 중소기업의 도전과 혁신 방향을 제시한다. 한성숙 중소벤처기업부 장관도 참석해 현 정부의 중소기업 정책 비전과 주요 추진과제를 소개할 예정이다.

포럼 2일 차에는 최근 화두인 미국 관세 문제와 관련해 '중소기업 미국진출 전략 세미나'가 개최된다. 바니 리 한미은행장·박기홍 허브인터내셔널 대표·스콧 리 LBBS 한인그룹 대표변호사 등 미국 현지 전문가들이 참석해 미국 진출을 희망하는 중소기업 대표들에게 실질적인 해법을 제공할 예정이다.

또 한호성 성남시의료원장·정경 오페라마 예술경영연구소장·최성애 HD 행복연구소장·황창연 성필립보 생태마을 신부·썬킴 역사 스토리텔러 등 다양한 분야의 저명인사 강연과 모슬포 중앙시장 장보기를 통한 서귀포 지역 복지시설 기부 등 지역사회와 상생하는 나눔도 실천할 계획이다.





김기문 중기중앙회장은 "올해로 18번째를 맞는 중소기업 리더스포럼은 급변하는 시대적 현안에 대응하며 해법을 모색해 온 대한민국 대표 포럼으로 자리매김했다"며 "올해 '도전과 혁신'을 주제로 다채로운 강연과 프로그램을 준비한 만큼 참석한 CEO들이 아름다운 가을 제주의 추억과 함께 미래를 준비하는 통찰을 얻길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

