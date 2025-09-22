김정은 "美, 비핵화 집념 털면 못 만날 이유 없다"

"南과 통일할 의사 전혀 없어…불필요"

김정은 북한 국무위원장은 21일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 북·미 정상회담 가능성과 관련 "만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초해 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다"고 말했다.

22일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제14기 제13차 회의에서 연설을 통해 "나는 아직도 개인적으로는 현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다"면서 이같이 밝혔다. 김 위원장의 이런 발언은 북·미 대화의 의제로 비핵화를 올리지 않겠다는 뜻을 분명히 밝힌 것으로 풀이된다.

연합뉴스

김 위원장은 이날 비핵화 의지가 없다는 점을 거듭 강조했다. 그는 "핵을 포기시키고 무장 해제시킨 다음 미국이 무슨 일을 하는가에 대해서는 세상이 이미 잘 알고 있다. 우리는 절대로 핵을 내려놓지 않을 것"이라며 "제재 풀기에 집착하여 적수국들과 그 무엇을 맞바꾸는 것과 같은 협상 따위는 없을 것이며 앞으로도 영원히 없을 것"이라고 했다.

김 위원장은 이어 "미국을 위시한 서방 패권 세력이 아직도 핵을 보유하고 있는 조선민주주의인민공화국에 전략적 패배를 안기고 이길 수 있다는 망상에서 벗어나지 못한다면, 제재나 힘의 시위로써 우리를 압박하고 꺾을 수 있다고 생각한다면 오산"이라고 전했다.

김 위원장은 "우리의 전쟁 억제력은 지금 행사되고 있으며 나는 이 억제력의 제1사명이 상실되지 않기를 바란다. 만일 상실될 때에는 억제력의 제2의 사명이 가동되게 된다"면서 "억제력의 제2의 사명이 가동되면 한국과 주변 지역 그의 동맹국들의 군사조직 및 하부구조는 삽시에 붕괴될 것이며 이는 곧 괴멸을 의미한다. 나는 이런 위험한 사태발전을 절대로 원하지 않는다"고 위협했다.

김 위원장은 특히 이재명 정부의 대북 긴장 완화 조치에도 '적대적 두 국가론'을 거듭 강조하며 우리와의 대화 가능성을 일축했다. 그는 "우리는 정치, 국방을 외세에 맡긴 나라와 통일할 생각이 전혀 없다. 대한민국은 모든 분야가 미국화된 반신불수의 기형체, 식민지 속국이며 철저히 이질화된 타국"이라면서 "결단코 통일은 불필요하다. 어느 하나가 없어지지 않으면 안 될 통일을 우리가 왜 하겠느냐"라고 했다.





이재명 정부가 내놓은 '3단계 비핵화론'에 대해서도 "우리의 무장해제를 꿈꾸던 전임자들의 숙제장에서 옮겨 베껴온 복사판"이라면서 "우리는 명백히 우리와 한국이 국경을 사이에 둔 이질적이며 결코 하나가 될 수 없는 두 개 국가임을 국법으로 고착시킬 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

