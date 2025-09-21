서구의회, '청소년 의회 체험 프로그램'성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 서구의회는 20일 제10기 '청소년 의회 체험 프로그램'을 운영했다. 광주 서구 제공

광주 서구의회(의장 전승일)는 20일 본회의장과 상임위원회 회의실 등에서 제10기 '청소년 의회 체험 프로그램'을 운영했다.

이번 프로그램은 서구 청소년 구정 참여단 40여 명을 대상으로 청소년들이 지방의회의 기능과 역할을 직접 배우고 체험할 수 있도록 마련됐다.

참가 학생들은 서구의회 연혁 및 의원 소개 등 홍보영상 시청과 기본 개념 교육을 통해 의회의 기능과 역할, 구성을 배우고 의회 주요 시설을 둘러보며 평소 접하기 어려운 의정활동의 현장을 가까이에서 살펴보는 시간을 가졌다.

특히 이날 강사로 나선 임성화 의회운영위원장은 '지방의회의 기능과 역할'을 주제로 사례 중심 강의를 펼치며 학생들과 질의응답을 나눴고 친근한 설명으로 큰 호응을 얻었다.

이어 본회의장에서 열린 모의의회에서는 학생들이 구의원 역할을 맡아 실제 회의 절차를 그대로 반영해 개회식부터 2분 자유발언 등을 직접 체험했다.

청소년들은 생활 속 불편 사항이나 지역 사회 문제를 주제로 자유롭게 의견을 제시하며 민주적 의사결정 과정의 의미를 이해하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

프로그램에 참가한 한 학생은 "평소 책에서만 접하던 지방의회의 역할을 직접 체험하니 이해가 훨씬 쉬웠고 내 의견을 발표할 수 있어 뿌듯했다"고 소감을 전했다.





전승일 의장은 "이번 의회 체험활동이 청소년들에게 지방의회의 역할을 이해하고 민주시민으로 성장하는 밑거름이 됐길 바란다"고 말했다.





