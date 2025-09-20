'청년의 날' 李대통령 "청년, 극한 경쟁에 내몰리지 않아야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령, 청년의날 기념식 기념사

"청년 문제는 우리 모두의 문제"

"청년의 푸르름이 빛나는, 아름답고 활기찬 나라 만들자"

이재명 대통령은 20일 청년의 날을 맞아 "청년 문제의 실질적인 해결, 청년들이 체감할 수 있는 변화를 향해 성큼성큼 더 나아가야 한다"고 강조했다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 청와대 녹지원에서 열린 제6회 청년의 날 기념식에서 영상 기념사를 통해 "청년 문제는 우리 모두의 문제"라며 이같이 말했다. 그러면서 이 대통령은 "지난 2020년 제정된 청년기본법은 더 나은 삶을 살아갈 청년의 권리를 보장하겠다는 공동체의 약속이었고, 대한민국 청년 정책의 나침반이 되고 있다"고 했다.

이 대통령은 "둥지를 넓히고 파이를 키워 희망과 기회를 만들어야 한다"고 언급했다. 이 대통령은 "실패하고 탈락해도 다시 도전할 수 있어야 한다. 청년들이 극한 경쟁에 내몰리지 않는 나라여야 성장도 혁신도 비로소 가능하다"고 말했다.

청년이 희망을 잃으면 대한민국이 역동성을 잃는다고도 했다. 이 대통령은 "청년이 희망을 잃으면 장년은 여유를 잃고 노년은 빈곤해진다"며 "청년의 사회 진출이 늦어질수록 그 부담은 부모 세대가 짊어지게 되고 결국 대한민국의 역동성마저 위협하게 된다"고 했다.

청년의 삶을 지키는 게 국민주권 정부의 핵심 비전이라고 강조했다. 이 대통령은 "청년이 미래와 꿈을 포기하지 않을 자유, 자신의 노력으로 삶을 바꿀 자유, 한 사람의 사회 구성원으로 자립할 자유, 당당히 공동체의 미래를 결정할 수 있는 자유야말로 청년의 삶을 지키고 더 나은 대한민국을 만들 국민주권 정부의 핵심 비전"이라고 말했다.





AD

이어 이 대통령은 "청년들이 있기에 우리에게 희망이 있다"면서 "여러분의 오늘이 빛날 때 대한민국도 함께 빛날 것이다. 청년들의 푸르름이 빛나는, 아름답고 활기찬 나라를 함께 만들어가자"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>