"2차 소비쿠폰 신청 문자에 링크 클릭하지 마세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위 소비쿠폰 스미싱 소비자경보 상향

AD

금융당국이 2차 소비쿠폰 지급기간 동안 다양한 스미싱 시도가 발생할 것으로 예상돼 소비자경보 등급을 상향했다.

금융위원회는 21일 민생회복 2차 소비쿠폰 지급 기간(9월22일~10월31일) 스미싱 피해가 우려된다며 소비자경보 등급을 주의에서 '경고'로 상향했다고 밝혔다.

앞서 금융위는 소비쿠폰 스미싱 피해 발생을 우려해 소비자경보 '주의'를 발령한 바 있다. 소비자경보 발령 이후 1차 소비쿠폰 지급 기간에 430건의 스미싱 문자, 정부24 사칭 악성 앱 유포 사례 등이 확인됐다.

금융위는 2차 민생회복 소비쿠폰 관련 소비자 안내에는 URL이 포함되지 않는다고 강조했다. 또 사기범은 금융기관 등을 사칭해 가짜 웹페이지를 제작해 정보를 탈취하므로 과도한 개인·금융정보 요구 시 즉시 진행을 중단하고 공식 홈페이지 주소를 확인하라고 당부했다.

스미싱 문자를 받은 경우 발신 전화번호 이용 중지를 위해 보이스피싱 통합신고대응센터에 제보해야 한다. 스미싱 피해가 발생하면 본인 또는 사기범 계좌의 금융회사나 보이스피싱 통합신고대응센터(112)로 지체없이 신고해 지급 정지를 요청하라고 금융위는 설명했다.





AD

아울러 개인정보 유출 등으로 본인이 모르는 무단 대출, 신규 계좌개설을 사전에 차단할 수 있도록 여신·비대면계좌개설 안심차단 서비스를 적극 이용할 것을 권고했다. 해당 서비스는 거래 중인 금융회사 영업점을 방문하거나, 은행 모바일앱을 통해 간편하게 신청할 수 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>