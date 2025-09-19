KT '늑장신고' 또 도마…형식적 대응책 내놓은 정부도 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 서버 침해 인지했지만 사흘 뒤 신고

인지 후 24시간 이내 신고 의무화 어겨

복제폰 생성 필요한 인증키 유출 우려도

롯데카드와 KT관계자들이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 해킹대응을 위한 과기정통부-금융위 합동브리핑에 참석 하고 있다. 2025.9.19 조용준 기자

KT의 소액 결제 피해에 이어 서버까지 해킹에 뚫린 것으로 추가 확인된 가운데 KT '늑장 신고'가 또다시 도마에 올랐다. KT는 이미 지난 15일 서버 침해를 인지하고 있었지만 사흘 뒤인 18일 밤이 돼서야 뒤늦게 당국에 신고하면서 '24시간 이내 신고 의무화' 규정을 어긴 것으로 확인됐다.

19일 국회 과학기술정보방송통신위 소속 최수진 의원(국민의힘)이 확보한 한국인터넷진흥원(KISA) 침해사고 신고 내용에 따르면 KT가 서버 침해를 인지한 시점은 지난 15일 14시다. 하지만 실제 신고 접수는 전날인 18일 23시57분에야 뒤늦게 이뤄진 것으로 나타났다. 관련법에 따르면 기업은 해킹 피해를 최초로 확인한 시점에서 24시간 이내 신고를 의무화하고 있지만 이를 어긴 것이다.

KT는 이날 오전 보도 자료를 배포하고 "KISA에 서버 침해 흔적 4건과 의심 정황 2건을 신고했다"고 발표했다. 이어 "올해 통신사 해킹 사고 발생 이후 정확한 실태 점검을 위해 외부 보안전문 기업에 의뢰해 전사 서버를 대상으로 약 4개월에 걸쳐 조사를 진행했고, 그 결과 보고서를 통해 침해 정황을 확인했다"고 설명했다.

KT는 전날 무단 소액결제 사건 2차 브리핑을 진행했는데, 당시에는 서버 침해 사실을 전혀 공지하지 않았다.

서버 침해 사실을 지난 15일 인지했음에도 전날 기자회견에서는 이를 밝히지 않았다는 비판이 일자 이날 구재형 KT 네트워크기술본부장은 "소액 결제 사건은 네트워크와 마케팅 쪽 부서가 진행하고 있고, 서버 점검은 최고정보보호책임자(CISO) 쪽에서 별도로 진행해 상호 연결성이 없었다"며 해명에 나섰다. 신고 지연 이유로 '사내 소통 부족'을 꼽은 것인데 업계 안팎에서는 석연치 않다는 지적이 나오고 있다.

무단 소액 결제 피해에 이어 서버 침해 정황까지 밝혀졌지만 이날 오전 진행한 사이버 침해사고와 관련한 정부 합동 브리핑에서도 소극적 대응이 이어지면서 늑장 대처 논란은 피하기 어렵게 됐다. 대처가 늦어지는 사이, 피해 규모와 개인 정보 유출 범위는 계속 확대되고 있다. KT에 따르면 무단 결제 피해자는 278명에서 362명으로, 피해 금액은 1억7000만원에서 2억4000만원으로 점차 불어나고 있다.

서버 침해가 확인되면서 가입자식별정보(IMSI)와 국제단말기식별번호(IMEI) 뿐만 아니라 복제폰 생성에 필요한 인증키 유출 가능성도 제기되지만 KT는 가능성을 일축하고 있다. 구 본부장은 이날 브리핑 후 복제폰 가능성 질문에 "그럴 가능성은 없다"고 했지만, 서버에서 유출된 정보에 대해서는 "어젯밤 신고해서 합동조사단 결과가 나와봐야 알 수 있다"고 말했다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관(오른쪽)과 권대영 금융위부위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 해킹대응을 위한 과기정통부-금융위 합동브리핑에 참석 인사하고 있다. 이날 브리핑에는 롯데카드와 KT관계자들이 배석해 취재진의 질문에 답변했다. 2025.9.19 조용준 기자

SK텔레콤 해킹 사태 이후 KT에 이어 롯데카드까지 해킹 피해가 일파만파 확산되고 있지만 정부 대응도 미온적이라는 지적도 제기된다. 이날 오전 과학기술정보통신부와 금융위원회가 긴급 합동 브리핑을 열고 해킹 방지 대책을 내놨지만 기존 발표했던 수준에서 크게 벗어나지 않았다는 비판이 나온다.





과기정통부는 이날 국가안보실을 중심으로 관계부처와 협력해 해킹 피해 최소화에 주력하겠다고 했다. 류제명 과기정통부 2차관은 "국가안보실을 중심으로 과기부, 금융위원회 외 국정원, 개인정보보호위원회 등 관련 부서들이 함께 논의 중"이라며 "종합 정부 대책은 국가안보실 중심으로 한 관계부처 회의를 통해 종합대책 또는 분야별 대책을 강구하고 있다"고 말했다.





서소정 기자

