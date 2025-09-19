경기도, 2차 추경 42조1942억원 편성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도의 올해 2차 추가경정예산 42조1942억원이 19일 경기도의회를 통과했다. 이는 올해 1차 추경 39조2826억원보다 일반회계 2조7381억원, 특별회계 1735억원 등 총 2조9116억원이 늘어난 것이다.

경기도는 이번 추경의 경우 민생경제 회복, 미래산업 지원, 취약계층 지원, 도민 안전 확보를 위한 사업 추진에 초점을 맞췄다고 설명했다.

먼저 민생경제 회복 사업으로 ▲민생회복 소비쿠폰 3조1234억원 ▲지역화폐 발행지원 990억원 ▲배달 특급 활성화 사업 10억원 ▲경기 패스 52억원 ▲청년 월세 특별지원 94억원 등 3조2380억원을 편성했다.

취약계층 등 맞춤형 돌봄을 지원하기 위한 예산은 1312억원이다. 또 저출산 위기 대응 사업으로 난임부부 시술비 17억원, 산모 신생아 건강관리 63억원 등을 반영했다.

성장기 아동 및 청소년에 대한 공공책임을 강화하기 위한 사업으로 친환경 학교급식 지원 29억원, 여성청소년 생리용품 보편지원 8억5000만원을 배정했다.

취약계층 맞춤형 지원 사업으로 지역아동센터 스마트 학습기기 지원 7억원, 어르신 스포츠 시설 이용료 지원 60억원, 발달장애인 주간 활동 서비스 확대 등 111억원 등을 편성했다.

아울러 도민의 안전 확보를 위해 재난 취약계층 화재안심보험 14억원과 이번 집중호우로 피해가 큰 가평·포천 지역 등에 재난대책 및 수해복구비 326억원, 홍수·태풍 등 재해 우려지역 정비 및 복구 등에 393억원을 배정했다.

이외에도 관세 및 수출관련 기업 지원과 미래산업 육성을 위한 사업에 44억원을, AI실증 챌린지 프로그램 5억원, AI·양자기술 실증 및 컨설팅 3억6000만원, 강소형 스마트 도시 조성 등에 35억원을 반영했다.





김동연 경기도지사는 이날 경기도의회 제386회 임시회에 참석해 "오늘 의결해 주신 소중한 예산이 민생 경제 회복과 삶의 질 향상의 마중물이 될 수 있도록 신속하고 효율적으로 집행하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

