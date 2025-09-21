우리금융, 소비자보호임원 최소 2년 임기 보장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임종룡 '그룹 금융소비자보호 협의회' 주재

소비자 보호 대응 역량 강화 강조

은행권 최초 '금융사기예방 전담부서' 신설

우리금융그룹은 지난 18일 서울 중구 우리금융 본사에서 '그룹 금융소비자보호 협의회'를 개최하고, 소비자 보호를 위한 대응 역량 강화 의지를 공고히 했다고 21일 밝혔다.

이 자리에서 임종룡 우리금융 회장은 "금융소비자보호는 우리금융의 지속가능한 성장을 위한 최우선 가치"라며 "단순한 내부통제를 넘어 그룹의 궁극적인 경영 방향이자 목표가 되어야 한다"고 밝혔다.

'그룹 금융소비자보호 협의회'는 지주 및 자회사 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 12명이 참석하는 정례 회의다. 이번 회의는 임종룡 회장이 직접 주재하며 금융소비자 보호 강화를 위한 4대 핵심과제의 구체적인 실행방안이 결정됐다.

우리금융은 우선 금융소비자보호 거버넌스를 획기적으로 강화한다. 금융당국의 금융소비자보호 거버넌스 모범관행 이행을 위해 소비자보호 총괄책임자(CCO) 임면 시 이사회 결의를 필수로 하고, 임기는 최소한 2년을 보장하기로 했다.

우리금융은 CCO에게 KPI 설계 등 소비자보호 핵심사안에 대해서는 배타적 사전합의권을 보장하며, 소비자보호부서의 인력을 적극적으로 충원해 적정인력 수준을 유지하기로 했다. 특히 임종룡 회장은"각 자회사의 CEO와 CCO가 모범관행 이행을 직접 챙겨 신속히 체계를 구축해달라"고 주문했다.

다음으로 보이스피싱 등 민생 금융범죄 예방을 위한 인적·물적 역량을 강화한다. 우리은행은 보이스피싱 등 민생 금융범죄 예방을 위한 '금융사기예방 전담부서'를 은행권에서는 처음으로 이달 내 신설하기로 했다. 신설될 부서는 △금융사기 관련 기획과 정책 △금융사기 사전예방 및 대응 △FDS 고도화 등 3개팀(21명)으로 구성될 예정으로 보이스피싱 예방 및 대응과 AI 활용 이상거래 탐지 고도화를 신속히 추진할 예정이다.

이 외에도 오픈뱅킹이 보이스피싱에 악용되는 것을 방지하기 위해 자금이체 거래를 차단할 수 있는 오픈뱅킹 안심차단서비스도 신속히 구축하고, 적극적인 고객 안내와 임직원 대상 금융범죄 예방교육을 강화하는 등 전 그룹사가 민생 금융범죄 예방에 필요한 인적, 물적 역량을 강화하기로 했다.

또 고난도 금융투자상품 불완전판매를 근절하기로 했다. 단기 영업실적 보다 고객의 이익에 우선하도록 회사의 성과보상체계를 재설계하고, 고난도 금융투자상품 판매 프로세스에 불완전판매 요소가 없는지 영업현장을 면밀히 점검하기로 했다.

아울러 보험상품 불완전판매 및 불건전영업행위를 뿌리 뽑기로 했다. 우리금융은 브리핑영업 현장을 불시에 점검하고, 보험상품 판매위탁 프로세스를 재점검하는 등 관리를 강화하기로 했다.

보험업이 금융 민원의 과반을 차지하는 점을 고려해 최근 증가 추세를 보이는 보험금 지급 관련 민원의 상품설계, 판매, 사후관리 등 전 과정에서 소비자 입장에서 재점검하고 신속히 개선하기로 했다.





한편 임종룡 회장은 회의 종료 후 전 그룹사 임직원에게 CEO레터를 발송하며 △금융소비자보호 거버넌스 모범관행의 신속한 이행 △보이스피싱 등 민생 금융범죄 예방 △고난도 금융투자상품 불완전판매 예방 △보험상품 불완전판매 및 불건전영업행위 예방에 역량을 집중할 것을 당부했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

