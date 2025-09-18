강원도, 제1회 강원 바이오헬스산업 발전전략 컨퍼런스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 헬스케어산업 거점도약 위한 비전·전략 공유

김진태 지사 "춘천·홍천 레드바이오-원주 디지털헬스-강릉 천연물 바이오 클러스터로 발전"

강원특별자치도(도지사 김진태)는 18일 호텔인터불고 원주 다이아몬드홀에서 '제1회 2025 강원 바이오헬스산업 발전전략 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 강원도가 주최하고 강원도민일보가 주관했으며, 춘천·원주·강릉을 중심으로 조성 중인 '3+3 바이오헬스 클러스터의 본격화를 알리는 첫 공식 행사다. 도는 이번 컨퍼런스를 통해 디지털 헬스케어 산업 거점 도약을 위한 비전과 전략을 공유하고, 산업 전문가와 기업 간 교류를 강화할 계획이다.

또한, 같은 날 개막하는 제21회 강원의료기기전시회(GMES)와 연계해 진행됨으로써 원주가 대한민국 디지털헬스 산업의 집적지이자 의료기기·바이오헬스 중심지임을 다시 한 번 확인하는 계기가 될 것으로 기대된다.

컨퍼런스는 1부 개회식과 2부 컨퍼런스 순으로 진행되었으며 개회식에는 김진태 도지사, 경민현 강원도민일보사장, 박윤미 도의회 부의장, 원강수 원주시장을 비롯해 디지털헬스산업 관련 기관·기업 관계자 100여 명이 참석하였다.

2부 컨퍼런스에서는 김진형 KAIST 명예교수가 '글로벌/국내 디지털헬스 산업 현황'을 주제로 기조 강연을 진행했으며, 기재홍 연세대학교 미래캠퍼스 연구산학협력단장이 강원특별자치도의 발전방향을 제시했다.

이어 한기성 (재)원주의료기기산업진흥원 기획1팀장이 강원 디지털헬스산업 현황과 기업지원 프로그램을 소개했고, 김원진 주식회사 팀엘리시움 대표가 우수 기업 사례를 발표했다.





김진태 도지사는 "춘천과 홍천은 레드 바이오로 전략산업 특화단지로 지정됐고, 원주는 디지털 헬스, 강릉은 천연물 바이오를 기반으로 3년 전부터 국가산업단지 후보지로 준비해 왔다"며 "앞으로는 이들을 서로 융합해 하나의 클러스터로 발전시켜 나갈 계획"을 밝혔다.





