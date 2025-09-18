세종시보건소, 환절기 인플루엔자 국가예방접종 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종시가 내년 4월 말까지 어린이·임신부·어르신 등 고위험군을 대상으로 인플루엔자(독감) 무료 국가 예방접종을 실시한다. 접종 대상은 독감 유행에 따른 고위험군인 생후 6개월부터 13세 이하 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신이다.

오는 22일부터 첫 접종 대상자인 생후 6개월부터 9세 미만 어린이(2회 접종), 29일부터 1회 접종 대상 어린이와 임신부, 내달 15일부터 75세 이상 어르신 등 대상자별로 순차적으로 진행된다.

접종 대상자는 주소지와 관계없이 가까운 예방접종 위탁의료기관이나 보건소에서 접종받으면 된다. 예방접종 위탁의료기관은 세종시 보건소 누리집, 예방접종 도우미 사이트를 통해 확인이 가능하다. 접종 시에는 접종 대상자임을 확인할 수 있는 신분증과 증명서, 산모 수첩 등 증빙서류를 필수로 지참해야 한다. 인플루엔자(독감) 무료 국가 예방접종 관련 기타 문의 사항은 시 보건소로 문의하면 된다.





김수영 보건소장은 "인플루엔자는 면역력이 약한 고위험군의 경우 예방이 무엇보다 중요하다"며 "대상자별 접종 일정을 반드시 확인하고 기간 내 꼭 예방접종을 받기를 바란다"고 당부했다.





