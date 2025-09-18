㈜에이치엘엠씨, 구례군에 여성 위생용품 기부

읍면·아동·청소년·다문화 시설 배부 예정
전남 구례군은 지난 17일 청소년문화의집 앞에서 ㈜에이치엘엠씨(대표 신상철)로부터 2,750만원 상당의 여성 위생용품 및 건강기능식품 기부 전달식을 가졌다고 18일 밝혔다.
이번 기부는 경제적 어려움으로 여성 위생용품 구입에 어려움을 겪는 취약계층 여성들의 위생권 보장과 생활 안정 지원을 위해 마련됐다.
기탁된 물품은 여성 위생용품 3종과 건강기능식품 2종으로 구성된 총 500세트로, 관내 아동ㆍ청소년 관련 기관 및 읍면 사무소를 통해 필요한 이들에게 전달될 예정이다.
신상철 ㈜에이치엘엠씨 대표는 "작은 나눔이지만 도움이 필요한 분들께 실질적인 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
김순호 군수는 "민간 기업의 따뜻한 관심과 나눔이 지역사회에 큰 힘이 되고 있다"며 "이번 기탁은 취약계층 여성 500명에게 실질적인 도움이 될 것이다"고 밝혔다.
한편, 이번 나눔은 전남사회복지공동모금회를 통한 지정 기탁 방식으로 진행되며, 군은 앞으로도 민관 협력을 강화해 취약계층 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
