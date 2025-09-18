스마트글라스 각축전, '포스트 스마트폰' 패권 경쟁 점화

메타 연례 컨퍼런스서 디스플레이 탑재 AI 안경 공개

글로벌 빅테크, 차세대 디바이스 주도권 다툼

웨어러블 넘어선 ‘착용형 AI 비서’ 경쟁

스마트폰을 넘어서는 차세대 컴퓨팅 기기를 둘러싸고 글로벌 빅테크가 '스마트글라스 전쟁'에 본격 돌입했다. 메타가 디스플레이가 탑재된 신형 인공지능(AI) 안경을 공개한 데 이어 아마존과 구글, 중국 빅테크까지 속속 시장 진입을 선언하면서, 증강현실(AR) 글라스가 미래 디바이스 패권을 가를 핵심 무대로 부상하고 있다.

페이스북의 모회사 메타는 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크 본사에서 열린 '메타 커넥트 2025'에서 '메타-레이밴 디스플레이'를 공개했다. 한쪽 렌즈에 고해상도 디스플레이를 탑재해 문자·메신저 알림을 바로 확인하고 영상이나 번역 기능을 사용할 수 있으며, 높은 해상도와 밝기로 야외 가독성을 확보했다. 특히 손목에 착용하는 '메타 뉴럴 밴드'가 손가락 미세 움직임만으로 문자 입력, 음악 제어 등을 가능하게 하면서 스마트폰을 대체할 입력 방식을 처음으로 제시했다. 가격은 799달러(약 110만원)로, 이달 말 미국 등에서 판매된다. 마크 저커버그 메타 CEO는 "스마트 안경은 사용자의 시야와 청각에 직접 연결돼 AI와 가장 자연스럽게 소통할 수 있는 기기"라며 "항상 켜져 있는 개인 비서 같은 인터페이스가 될 것"이라고 강조했다.

애플도 '비전 프로'에 이어 한 차세대 스마트글라스 개발에 나선 것으로 업계는 보고 있다. TF인터내셔널의 밍치 궈 애널리스트는 최근 보고서에서 "애플이 2027년까지 총 7종의 XR 기기를 준비 중이며, 이 가운데 4종이 안경 형태일 것"이라고 전망했다. 카메라·마이크·스피커를 내장하고 시각 기반 AI 기능을 지원할 가능성이 크다는 관측이다.

아마존 역시 '제이호크(Jayhawk)'와 '아멜리아(Amelia)' 두 가지 모델을 개발하고 있다. 제이호크는 소비자용으로 풀컬러 디스플레이와 카메라·마이크·스피커를 갖추고 있으며, 아멜리아는 배송 기사 전용으로 물류 현장에서 경로 안내와 분류 작업을 돕는 기능을 담는다. 아마존은 2026년 말~2027년 초 소비자용 제품 출시를 목표로 하고 있다.

구글은 삼성과 손잡고 '무한(Moohan)' 프로젝트를 통해 스마트글라스를 준비 중이다. 지난 5월 구글 개발자 콘퍼런스에서 초기 프로토타입이 공개됐으며, 패션 브랜드 젠틀몬스터가 파트너로 참여해 디자인 차별화에 나섰다.

중국 빅테크들도 빠르게 움직이고 있다. 알리바바는 연내에 1999위안(약 38만원)짜리 '쿼크 비전(Quark Vision)'을 출시할 예정이다. 내비게이션, 모바일 결제 등 실생활 기능을 중심으로 탑재해 가격 경쟁력을 확보했다. 샤오미, 바이두, 바이트댄스 등도 앞다퉈 개발에 뛰어들면서 중국 내수와 글로벌 시장 확산에 나서고 있다.





업계는 스마트글라스 경쟁을 단순한 웨어러블 기기 전쟁이 아니라 '포스트 스마트폰' 시대의 패권을 가르는 승부처로 보고 있다. 한 IT업계 관계자는 "스마트글라스는 단순한 웨어러블이 아니라 AI·플랫폼·콘텐츠가 융합되는 차세대 인터페이스가 될 수 있다"며 "어떤 기업이 이 생태계를 먼저 완성하느냐에 따라 시장 주도권이 갈릴 것"이라고 전망했다.





