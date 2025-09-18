곽상언 "유튜브 권력자들에 머리 조아리며 정치안해…쫄지도 않아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'노무현 사위' 곽상언 의원, 김어준 겨냥?

"유튜브 권력자들에게 머리 조아릴 생각 없어"

"유튜브가 정치권력 휘두르면 사회적 해악"

국회 본회의장에서 동료 의원들과 인사를 나누고 있는 곽상언 더불어민주당 의원. 곽상언 페이스북

AD

"유튜브 권력자들에 머리를 조아리며 정치할 생각 없다."

고(故) 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 더불어민주당 의원이 방송인 김어준씨를 비롯한 이른바 '유튜브 권력'을 비판하는 작심 발언을 이어가고 있다. 그는 "발언 이후 '갑자기 튀어나와 헛소리한다'는 모욕까지 듣고 있다"고 토로하면서도, "저는 위축되거나 쫄지 않는다. 계속 말씀드리겠다"고 말했다.

지난 7일부터 "유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다"며 진보 보수 진영의 몇몇 유튜브 활동의 문제점을 지적하기 시작한 곽 의원은 17일 5번째 비판을 내놓았다. 곽 의원은 "유튜브 권력이 정당의 의사결정에 영향을 미치는 등 정치권력을 휘두르고 있다면 이미 사회적 정치적 해악이 된 것이다"라고 지적했다.

국회 본회의장에서 동료 의원들과 인사를 나누고 있는 곽상언 더불어민주당 의원. 곽상언 페이스북

그는 "유튜브 정치권력이 자신이 갖는 구독자의 힘과 조회 수의 영향력으로, 또는 자신이 영향을 미칠 수 있는 정치인의 힘과 입을 통해서 자신을 비판하는 세력을 억압하고 있다면 이는 유튜브 권력이 '민주주의' '진보' ''보수'라는 이름으로 스스로 '신격화'를 시도하고 있는 것이다"라며 "우리나라에 이런 수준의 정치가 행해지고 있다면 정치는 이미 종교화됐다"고 짚었다.

곽 의원은 "유튜브 권력이 정치에 개입하고 정치권력을 휘두르는 방식은 다양하다"면서 "상시적으로 벌어지는 일인데, 유튜브 권력은 '유튜브 출연' 자체를 의정활동으로 인식하게 만든다"고 지적했다. 이어 "유튜브 방송에 출연하지 않으면 '아무 일도 하지 않는 정치인'으로 만들어버리거나 '이상한 행동을 하는 정치인'이라는 평가를 덧씌워버리는 반면, 유튜브 방송에 출연하면 '효능감 있는 정치' '업적이 있는 정치'를 하는 인물로 포장하고 홍보한다"고 강조했다.





AD

곽 의원은 "제가 유튜브 권력의 문제를 지적했더니, 유튜브 권력자의 영향력 밑에 있는 분들이 '곽상언 당신은 뭐 했는가? 아무것도 하지 않은 자가 갑자기 튀어나와 이런 헛소리를 한다'고 한다"면서 "자신들의 권력에 도취해서 그런지, 자신들이 누리던 정치권력에 조금이라도 해가 될까 놀라서 그런 것인지, 제게 이러한 인격 모독적 발언을 서슴지 않고 있다"고 주장했다. 그러면서 "저는 유튜브 권력자들에게 머리를 조아리며 정치할 생각이 없다. 그렇게 모욕한다고 해서 위축되거나 쫄지 않는다. 계속 말씀드리겠다"고 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>