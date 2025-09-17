SK이노, 자체 '폐배터리 재활용 기술'로 글로벌 시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수산화리튬 회수 기술 상용화 MOU

SK이노베이션이 자체 개발한 폐배터리 재활용 기술(BMR·Battery Metal Recycle) 라이선싱을 통해 글로벌 배터리 재활용 시장에 본격적으로 진출한다. SK이노베이션은 미국 기업과의 잠재적 협력에 관한 양해각서(MOU) 체결을 바탕으로 급성장하는 글로벌 배터리 재활용 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보해 나간다는 계획이다.

김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장(오른쪽)과 가우탐 크리슈나이아(Gautham Krishnaiah) KBR 최고기술책임자(CTO)가 패스트마켓 컨퍼런스에서 수산화리튬 회수 기술 상용화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 있다. SK이노베이션

SK이노베이션은 16일(현지시간) 포르투갈에서 열린 세계 최대 규모 리튬·배터리 원소재 컨퍼런스 '패스트마켓 컨퍼런스'(Fastmarkets Conference)에서 석유화학, 국방, 산업, 인프라 등 다양한 분야의 엔지니어링 솔루션을 제공하는 미국 기업 KBR과 BMR 라이선싱을 위한 MOU를 체결했다.

이번 협약을 통해 KBR이 SK이노베이션의 BMR 기술과 자사의 고순도 결정화 기술을 결합해 글로벌 시장에 판매하고, SK이노베이션은 이에 따른 로열티 수익을 창출할 계획이다. 협약식에는 김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장과 가우탐 크리슈나이아(Gautham Krishnaiah) KBR 최고기술책임자(CTO) 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

SK이노베이션의 BMR기술은 리튬을 선(先)회수하는 독자적인 공정을 적용해 기존 방식과 뚜렷한 차별성을 지닌 폐배터리 수산화리튬을 직접 회수하는 기술이다. 고순도 결정화 기술은 리튬 함유 용액에서 불순물을 효과적으로 제거하고, 연속적인 냉각·재결정 공정을 통해 배터리급 고순도 수산화리튬을 생산하는 첨단 정제 기술이다. 앞서 SK이노베이션은 2017년부터 BMR 개발을 시작했으며, 2021년 환경과학기술원에 연간 전기자동차 약 800대 분량의 폐배터리에서 수산화리튬을 직접 회수할 수 있는 상업화 실증 설비를 구축했다.

KBR은 약 3만4000명의 임직원과 80여개국의 글로벌 네트워크, 약 70억 달러(약 9조6586억원)의 연 매출 규모로 에너지, 석유화학, 국방, 산업, 인프라 등 다양한 분야에서 첨단 기술과 엔지니어링 솔루션을 제공하는 세계적인 기업이다.





김필석 원장은 MOU 체결식에서 "SK이노베이션의 혁신적인 리튬 회수 기술로 유럽연합(EU) 배터리법의 의무 회수율을 충분히 달성할 수 있으며, 회수된 리튬으로 생산된 배터리 성능도 이미 검증을 마쳤다"며 "친환경성과 글로벌 규제 대응 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 배터리 재활용 기술을 선도해 나가겠다"고 말했다.





