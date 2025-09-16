임종룡 우리금융지주 회장 "비은행 비중 확대 최우선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보험사 임원들과 타운홀미팅

임종룡 우리금융지주 회장이 비은행 비중 확대에 나설 것을 시사했다.

임종룡 우리금융지주 회장. 연합뉴스

임 회장은 최근 우리금융 본사에서 동양생명·ABL생명 임원 및 부서장 74명과 타운홀미팅을 열고 "지금까지는 (금융그룹으로서) 포트폴리오를 구성하는 일이 급선무였다면 이제는 비은행 비중 확대가 최우선 과제"라며 이같이 밝혔다.

이에 지난 7월 동양생명·ABL생명 인수로 비은행 비중을 크게 높일 수 있게 된 우리금융이 계열사 간 시너지 창출에 본격 나설 것이란 전망이 나온다.

우리금융의 올해 상반기 순이익(1조5513억원) 중 비은행 계열사 순이익(1131억원)이 차지하는 비중은 약 7%에 그쳤다. 임 회장은 동양생명·ABL생명 임직원을 향해 "두 보험사가 지난해 기준의 이익(약 4000억원)을 달성해 준다면 올해 우리금융의 비은행 계열사 비중은 20%까지 높아질 수 있다"고 강조한 것으로 알려졌다.

임 회장은 다른 우리금융 계열사와의 시너지 창출로 이어지도록 노력해 달라고 당부했다. 그는 "금융그룹이 존재하는 가장 큰 이유는 바로 시너지 창출"이라며 "동양생명·ABL생명 운용 자산을 우리자산운용과 연계하거나 보험사 자산을 활용해 그룹 공동 투자를 확대할 수 있을 것"이라고 말했다.





특히 은행 창구에선 보험사 인수 효과가 실질적 시너지로 이어지고 있다. 우리금융에 따르면 상반기엔 은행 창구에서 동양생명·ABL생명 상품 판매 비중이 9.8%에 그쳤지만, 인수 이후 21%까지 올랐다. 임 회장은 "은행, 보험, 증권을 아우르는 복합 지점도 개설할 수 있을 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

