김민석, 조희대 '李 처리' 발언 의혹에…"사실이면 사법부 신뢰 상처"

김민석 "진위 정확히 밝혀져야"
김민석 국무총리는 16일 조희대 대법원장이 헌법재판소의 윤석열 전 대통령 파면 결정 직후 한덕수 전 국무총리 등과 만나 '이재명 사건은 대법원에서 알아서 처리한다'는 취지의 발언을 했다는 의혹과 관련해 "사실이라면 사법부 신뢰에 상처"라고 말했다.
김 총리는 이날 국회에서 열린 외교·통일·안보 분야 대정부질문에서 부승찬 더불어민주당 의원의 관련 질문에 "진위가 정확히 밝혀지는 게 좋겠다"며 이같이 말했다.
부 의원은 "헌재에서 대통령 파면 결정이 이뤄지고 4월7일경에 한덕수(전 국무총리), 정상명(전 검찰총장), 김충식(김건희 여사 모친 최은순씨 측근) 그리고 조 대법원장이 만났다는 제보가 있었다"며 "이 자리에서 조 대법원장이 '이재명 사건이 대법원에 올라오면 대법원에서 알아서 처리한다'라고 했다고 한다"고 말했다.
부 의원은 "이 제보 내용이 사실이라면 대법원장 스스로가 사법부 독립과 재판의 공정성을 훼손한 것을 넘어서 내란을 옹호하고 한 전 총리에게 정권을 이양할 목적으로 대선판에 뛰어든 희대의 사건"이라며 "수사가 이뤄져야 한다고 생각한다"고 강조했다.
이에 김 총리는 "이 내용이 사실이라면 저뿐만 아니라 국민적으로 굉장히 충격이 되고 또 사법부에 대한 신뢰의 상처가 되는 일이기 때문에 진위가 명확하게 밝혀져야 한다"고 했다.
김 총리는 '12·3 내란 수사가 잘 되고 있다고 보는가'란 부 의원 질문에는 "특검에서 진행하는 과정에서 여러 진전이 있고 그래서 더 연장이 되고 있는 것으로 알고 있다"며 "국민 입장에서는 아주 충실하고 잘 밝혀지는 결과가 나오길 기대하고 있다"고 말했다.
