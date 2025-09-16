양산시, 2025년 우수경로당 8개소 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대방노블랜드7차경로당 ‘최우수’ 경로당

경남 양산시는 지난 15일 경로당의 선도적 운영 사례를 발굴해 어르신들의 자긍심을 높이고, 경로당 운영을 활성화하고자 '2025년 우수경로당 선정 심사'를 개최했다.

우수경로당 선정 심사. 양산시 제공

이번 심사는 관내 경로당 중 1차 서류심사를 통과한 8개소를 대상으로 진행됐으며, 전문가로 구성된 심사위원단이 직접 참여해 발표 평가를 실시했다.

평가 항목은 운영의 투명성, 자치활동 수준, 운영 활성화 노력, 운영지원 체계 구축, 수범사례 등 총 5개 분야이다.

△최우수 1개소는 대방노블랜드7차경로당 △우수 2개소는 대방노블랜드연리지, 내송경로당 △장려 3개소는 범어현대, 솔바람(사송더샵6단지), 대동이미지2단지경로당 △입선 2개소은 계석, 반도유보라2차경로당을 선정했다.

우수경로당 8개소에는 오는 10월 2일 노인의 날 기념식에서 상패를 수여할 예정이며, 최우수 경로당에는 100만원, 우수 70만원, 장려 40만원, 입선 30만원의 운영비가 추가 지원된다.





양산시 관계자는 "경로당이 단순한 휴식 공간을 넘어, 자율적이고 활기찬 여가복지의 중심공간으로 발전할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"며 "어르신 삶의 질 향상과 건강한 노후문화 조성을 위해 더욱 노력해 나가겠다"고 말했다.





