농협은행, 최상위 고객 전용 자산관리 공간 'NH로얄챔버' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유언대용신탁부터 부동산 전문 상담까지

NH농협은행이 16일 서울 서대문 본점에 최상위 고객 전용 프리미엄 자산관리 공간 'NH로얄챔버'를 오픈했다고 밝혔다.

이곳은 고액자산가 고객을 위한 특화 전용 공간으로, 투자자문·세무·부동산 컨설팅을 비롯해 원스톱 자산관리 서비스를 제공한다. 농협은행은 이를 통해 고객의 라이프사이클 전반에 걸친 맞춤형 금융 파트너로서 역할을 강화한다는 계획이다.

농협은행은 최상위 고객에게 걸맞은 품격과 권위를 상징하는 'Royal'과 단순한 라운지가 아닌 격식 있는 전용 공간이라는 'Chamber'를 결합해 'NH로얄챔버(Royal Chamber)'라고 명명하였으며, 프라이빗 상담실, 세미나 룸, 라운지 구역으로 이뤄져 있다.

프라이빗 상담실은 독립된 구조로 설계돼 심층 자산관리 상담이 가능하며, 15년 경력 이상의 금융투자 전문인력이 상주해 직접 상담을 제공한다. 또한 상속·증여·부동산 관리 등 고객의 복합적 금융니즈에 대해서는 예약을 통해 세무사, 부동산 전문위원과의 전문 상담도 지원받을 수 있다.

16일 농협은행 본점에서 열린 'NH로얄챔버' 오픈식에서 주요 내빈들이 케이크 커팅식을 하고 있다. 왼쪽 세 번째부터 임정묵 서울대 교수회장, 김상욱 의원, 강태영 농협은행장, 이찬우 농협금융지주회장. 농협은행

AD

세미나룸에서는 매월 자산관리와 관련된 다양한 주제의 세미나와 원데이 클래스가 운영돼 고객에게 차별화된 금융경험을 선사한다는 게 농협은행의 설명이다. 특히 라운지 내부에는 '도심 속의 쉼'을 컨셉으로 구성하여 대형 디지털 캔버스를 통해 자연경관 영상을 상영, 도심 속에서도 자연의 숨결과 계절의 변화를 생생하게 체감할 수 있도록 했다. 정적인 실내 풍경과 창밖 자연의 움직임을 결합한 임창민 작가의 미디어아트를 전시해 도심 속에서도 신비롭고 편안한 휴식과 여유를 느낄 수 있다.

NH로얄챔버는 사전 예약제로 운영되며, 유선예약과 농협은행의 모바일 애플리케이션(앱) 'NH올원뱅크'를 통해 상담 예약을 할 수 있다.





AD

강태영 농협은행장은 "NH로얄챔버는 농협은행이 고객의 자산관리 수준을 한단계 더 도약시키기 위해 준비한 새로운 시작"이라며 "앞으로도 고객의 신뢰와 기대에 부응하는 한편, 종합자산관리 역량을 강화하여 신뢰받는 은행으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>