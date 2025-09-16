삼계탕 한 그릇에 1만8000원…서울 외식물가 고공행진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소비자원 참가격 서울지역 8월 외식비

자장면도 7500원 넘어

8월 서울 지역 식당의 삼계탕 한 그릇 평균 가격이 1만8000원으로 올랐다.

16일 한국소비자원 가격정보종합포털 참가격에 따르면 서울 내 삼계탕 외식비 평균 가격은 지난달 1만8000원을 기록하며 7월(1만7923원)보다 77원 올랐다.

서울 시내의 한 삼계탕집에서 직원이 삼계탕을 서빙하고 있다. 연합뉴스

삼계탕 가격은 2022년 8월 1만5462원에서 2023년 1월 1만6000원, 지난해 7월 1만7000원선을 넘었고, 지난달엔 1만8000원까지 오르면서 3년간 평균 2500원이 뛰었다.

지난달 삼계탕 가격을 지역별로 보면 서울이 1만8000원으로 가장 비쌌고, 전북(1만7400원), 광주(1만7200원), 경기(1만7138원) 순으로 조사됐으며 충북(1만5143원)이 가장 저렴했다.

지난달 서울 지역 자장면 가격도 7500원에서 7577원으로 올랐다. 서울 지역 자장면값은 2022년 4월 6000원대, 2023년 9월 7000원대, 올해 1월 7500원대가 됐다.

반면 서울 지역 삼겹살 1인분(200g) 가격은 2만639원에서 2만571원으로 68원 내렸다.

8개 품목 중에서 김밥(3623원), 칼국수(9692원), 냉면(1만2423원), 비빔밥(1만1538원), 김치찌개 백반(8577원) 등 5개 품목은 지난달 평균 가격과 큰 변동이 없었다.





지난달 서울 지역 개인 서비스 요금을 보면 이발소 비용은 1만2538원, 목욕비는 1만769원으로 7월과 같았다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

