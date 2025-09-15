"유럽, 올여름 이상기후로 70조원 피해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독일 대학·ECB 공동 연구

직간접 피해 추산…실제 피해는 더 클 수도

올여름 유럽 전역에서 발생한 극심한 이상 기후로 약 430억 유로(한화 약 70조 원)에 달하는 경제적 피해가 발생한 것으로 분석됐다.

스페인 무르시아 지역의 한 도로에 온도계가 48도를 가리키고 있다. EPA연합뉴스

프랑스 일간 리베라시옹은 15일(현지시간) 독일 만하임대학과 유럽중앙은행(ECB) 연구원들이 올여름 폭염·가뭄·홍수 등의 데이터와 이에 따른 경제 피해 추정 모델을 활용해 이 같은 연구 결과를 내놨다고 보도했다. 피해 규모는 도로와 건물, 농산물 파괴 등은 물론 생산 차질, 인명 피해 및 이에 대응하기 위한 사회적 비용 등 직·간접적인 요소들이 함께 추산돼 산출됐다.

그 결과 이번 여름에 극심한 폭염을 겪은 스페인, 프랑스, 이탈리아가 가장 큰 타격을 입은 것으로 나타났다. 이들 국가는 각각 100억 유로(약 16조원) 이상의 손실을 입었으며, 이러한 피해는 중기적으로 300억 유로(약 48조 원)를 초과할 수 있다는 경고도 나왔다.

만하임 대학의 세리시 우스만 박사는 "극한 기후 현상의 진정한 비용은 즉각적 효과를 훨씬 넘어선다"며, 일례로 가뭄으로 인해 특정 품목의 공급이 줄어들 경우 결국 물가 상승을 초래해 중장기적인 인플레이션으로 이어질 수 있다고 설명했다.

또한 연구팀은 중·북부 유럽 국가들의 피해는 상대적으로 적었지만, 최근 몇 년간 홍수 발생 빈도가 증가하는 추세라고 지적했다. 이에 따라 향후 기상 이변에 따른 경제적 부담이 커질 수 있다는 전망을 내놨다.

아울러 이번 연구에는 폭염과 가뭄이 동시에 발생할 때 나타나는 복합적인 영향이나, 스페인과 그리스 등지에서 발생한 대형 산불 피해는 포함되지 않아 실제 경제적 피해 규모는 더 클 것이라고 연구진은 덧붙였다.





이러한 다양한 변수들을 종합적으로 고려할 경우, 올여름 발생한 자연재해로 인해 유럽이 부담하게 될 거시경제적 비용은 오는 2029년까지 최대 1260억 유로(약 205조 원)에 이를 수 있다는 전망도 제시됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

