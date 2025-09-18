본문 바로가기
[Why&Next]사옥 6배 커진 이랜드…돈줄 마른 '마곡 시대'

박재현기자

입력2025.09.18 07:10

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이랜드그룹, '마곡 R&D' 센터 입주 완료
10년 만에 입주 마무리…"글로벌 기업 재도약"
패션·외식 부문 선방에도…유통 부문 부진 지속

창립 45주년을 맞은 이랜드그룹이 '마곡 시대'를 열었다. 10년 기다림 끝에 뿔뿔이 흩어져 있던 전 계열사를 한곳에 모았다. 세계적인 수준의 패션 연구소와 첨단 식음료(F&B) 연구소를 통해 글로벌 기업으로 도약한다는 계획이다. 다만 신사옥 건립 등 대규모 투자로 인해 차입금이 크게 불어났는데, 재무건전성 악화로 자금 조달도 쉽지 않아 이랜드의 마곡 시대는 출발부터 허리띠를 바짝 졸라매게 됐다.


18일 유통 업계에 따르면 이랜드월드(패션), 이랜드리테일(유통), 이랜드이츠(외식) 등 10여개 이랜드그룹 계열사들은 지난주 서울 강서구 '마곡 글로벌 R&D 센터'로의 입주를 마쳤다. 마곡 R&D 센터는 2015년 10월 착공해 지난해 말 완공된 이랜드그룹의 R&D 시설로, 명칭은 R&D 센터이나 실질적으로는 이랜드그룹의 모든 기능과 역량을 한데 모은 시설이다. 과거 가산 사옥, 여의도 등에 계열사가 흩어져 있었는데 그룹 전체가 한 건물에 모이는 것은 이번이 처음이다.


[Why&Next]사옥 6배 커진 이랜드…돈줄 마른 '마곡 시대'
이랜드그룹 숙원사업 마곡R&D센터

마곡 R&D 센터 건립은 이랜드그룹의 숙원 사업으로 꼽힌다. 당초 2015년 착공한 이래 2018년 완공, 2020년 입주를 목표로 했지만 코로나19와 그룹사 재무 위기 등이 겹치면서 일정이 연기됐다. 2015년 말 이랜드그룹은 지주사인 이랜드월드가 신용등급 하락으로 유동성 위기를 겪으면서 3년여간 알짜 브랜드 매각 사업을 진행했다. 2017년에는 신촌 사옥을 철수하면서 주요 계열사들이 가산 사옥 등으로 분산 배치되기도 했다. 그러다 최근 들어 이랜드월드의 실적이 개선되면서 10년 만에 입주를 마무리했다.


마곡 R&D 센터는 기존 가산 사옥의 6배 규모다. 기존 이랜드그룹의 본사였던 가산 사옥은 3만9600㎡(1만 2000여평) 규모였는데, 신사옥은 연면적 25만㎡(7만5625여평)에 달한다. 용도도 기존 사무시설(오피스)로만 활용됐던 것과 달리, R&D 시설을 대폭 확대했다. 지하 5층~지상 10층 규모로 직원 최대 3000명이 근무할 수 있다. 주요 시설은 패션 연구소, F&B 메뉴개발연구소가 있다. 패션 연구소는 올해 말 완공을 목표로 하고 있다.


이랜드그룹은 R&D를 강화한 신사옥을 발판 삼아 미래 성장을 도모한다는 계획이다. 이랜드 관계자는 "미래 패션·유통·식품 등 전략 사업 부문의 연구 개발을 목적으로 설립한 시설"이라며 "전략 사업 부문에 연구 개발을 집중해 미래의 성장을 도모할 것"이라고 설명했다.


신사옥 등 대규모 투자 부메랑…재무안전성 악화

이랜드그룹은 창업주인 박성수 회장이 1980년 이화여대 앞에서 차린 '잉글랜드'라는 이름의 보세 옷 매장에서 출발했다. 4년 뒤 박 회장은 '이랜드'로 이름을 바꿔 법인을 설립하고 본격적으로 패션 시장에 뛰어들었다. 이후 1994년 '2001아울렛' 세우고 유통 사업에 진출했고, 까르푸(홈플러스 전신)와 해태유통(킴스클럽) 등 부도 위기 유통매장을 인수하며 몸집을 키웠다. 또 중국 패션 시장에 진출, 리조트 및 호텔(켄싱턴)과 외식(에슐리) 사업으로 확장하며 지난해 말 기준 자산총액 11조6260억원, 재계 순위 46위 대기업으로 성장했다.


하지만 잇따른 인수합병(M&A) 과정에서 사채나 기업어음(CP) 방식으로 자금을 조달하면서 유동성 위기를 겪었다. 지주사인 이랜드월드는 2021년 토지 자산 재평가 등을 통해 부채비율을 낮추고 차입금의존도를 개선했지만, 이후 수익성 하락과 마곡 R&D센터와 중국 물류센터 등 대규모 투자가 이뤄지면서 차입금이 다시 늘었다. 올해 상반기 기준 순차입금은 4조4000억원 수준이다.

[Why&Next]사옥 6배 커진 이랜드…돈줄 마른 '마곡 시대'

문제는 막대한 차입금으로 인한 이자비용이다. 이랜드월드의 올해 반기 연결기준 영업이익은 1560억원인데, 이 기간 이자비용은 1532억원이었다. 이자보상비율은 1로, 벌어들인 이익을 전부 이자로 지급했다는 이야기다.


이 때문에 이랜드월드는 지난달 기존 차입금 상환을 위해 300억원 규모의 회사채 공모에 나섰는데 6% 후반대의 높은 이자를 제시했지만, 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다. 올해초 회사채 공모 당시에는 전량 미매각이 발생해 정부의 회사채·기업어음(CP) 매입 프로그램을 활용해 자금을 조달하기도 했다.


패션·식품 실적 개선됐지만…리테일·중국 시장은 먹구름
[Why&Next]사옥 6배 커진 이랜드…돈줄 마른 '마곡 시대'

최근 이랜드그룹은 패션, 외식 부문에서 선방하고 있지만 유통 부문은 실적 부진을 겪고 있다. 이랜드월드의 올해 상반기 매출은 2조7431억원, 영업이익 1560억원으로 전년 대비 각각 5%, 9%가량 성장했다. 이중 패션 부문 매출은 1조7347억원으로 전년 대비 3.5% 늘었다. 이랜드이츠 또한 같은 기간 매출 2764억원으로 전년 대비 29% 증가했다.


반면 유통 부문을 담당하는 이랜드리테일은 지난해 매출 1조5649억원, 영업이익 300억원으로 전년 대비 0.4%, 41.9% 감소했다. 지난해 말 기업신용등급은 'BBB+ 부정적'에서 'BBB 안정적'으로 하향 조정되기도 했다. 한국기업평가는 "이익창출력 부진, 투자 부담, 계열사 지원 등으로 높은 재무 부담이 지속된다"고 설명했다.


[Why&Next]사옥 6배 커진 이랜드…돈줄 마른 '마곡 시대'

여기에 그룹 매출의 절반 이상을 담당하는 패션 부문도 리스크가 존재한다. 이랜드그룹은 연 매출 1조원에 달하는 스포츠웨어 브랜드 뉴발란스 의존도가 높다. 뉴발란스는 올해 연말 종료 예정인 라이선스 계약을 5년 더 연장했지만, 트렌드 변화가 극심한 패션시장이 복병이다.


최근 수년간 계속된 내수 부진의 돌파구였던 중국 시장도 불안하다. 이랜드는 1996년부터 중국에 진출해 3개의 판매법인이 다수 매장을 운영하며 성장했다. 하지만 이랜드월드의 중국 법인은 올해 상반기 4797억원의 매출을 기록했는데 전년동기대비 2%가량 감소한 수준이다. 코로나19 대유행 이후 부진에 빠진 내수 회복세가 더딘 탓이다.


이랜드 측은 "중국 내수 시장의 성장세는 정부의 소비 진작 정책과 함께 회복하는 추세이나, 소비 회복이 예상보다 더디게 나타날 경우 해외부문 실적에 부정적인 요인으로 작용할 수 있다"면서 "향후 고성장이 기대되는 중국시장에는 한국 기업뿐만 아니라 많은 패션의류 업체들의 진출로 경쟁이 점점 더 치열해질 것으로 예상돼 당사의 영업이익에 다소 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 했다

[Why&Next]사옥 6배 커진 이랜드…돈줄 마른 '마곡 시대'

이랜드그룹은 지배구조 개편 작업 등을 통해 '선택과 집중' 전략에 집중하고 있다. 이랜드리테일은 지난 1일 이랜드킴스클럽과 이랜드글로벌을 흡수합병했다. 2022년 7월 대형마트 부문(킴스클럽)과 패션 브랜드 부문(이랜드글로벌)을 각각 분리해 자회사로 설립한 것을 3년 만에 제자리로 되돌린 것이다. 또 2020년부터 NC백화점, 뉴코아아울렛 등 8개 점포를 폐점하고, 킴스클럽 4개 점포도 문을 닫았다.


지금 뜨는 뉴스

외식 부문도 지난달 이랜드이츠가 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정해 반궁, 스테이크어스, 테루, 데판야끼다구오, 아시아문, 후원, 더카페, 카페루고, 페르케노 등 다이닝 브랜드 6개와 카페 브랜드 3개를 매각하기로 했다. 핵심 식음료(F&B) 브랜드인 '애슐리'와 '자연별곡'에 집중하기 위함이다. 이랜드이츠 관계자는 "당장의 자금 마련 차원보다는 호조세인 뷔페 브랜드 등에 집중하기 위한 것"이라고 설명했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

