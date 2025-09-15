BNK경남은행, 추석을 맞아 경남도에 '3억8100만원 상당 전통시장 상품권' 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취약계층 가정 7720세대에

순차적으로 전달될 예정



'금융회사 지역재투자 평가'에서 경남지역 6년 연속 최고 등급을 받은 BNK경남은행이 지역 취약계층을 돕기 위한 사랑나눔을 실천하고 있다.

BNK경남은행은 15일 민족 대명절인 추석을 앞두고 경상남도에 '3억8100만원 상당 전통시장 상품권'을 기탁했다.

경상남도에 ‘3억8100만원 상당 전통시장 상품권’ 기탁.

AD

김태한 은행장은 BNK경남은행 본점을 방문한 경남사회복지공동모금회 강기철 회장에게 '전통시장 상품권 기탁 증서'를 전달했다.

전통시장 상품권은 경남사회복지공동모금회를 통해 경남 시·군이 추천한 취약계층 가정 7720세대에 순차적으로 전달될 예정이다.

BNK경남은행은 추석 전까지 경남 시·군과 울산광역시가 추천한 취약계층에 전통시장 상품권을 지원하는 '2025년 추석맞이 사랑나눔 행사'를 추진하고 있다. (단, 밀양시는 요청에 따라 쌀로 지원)

김태한 은행장은 "기탁한 전통시장 상품권이 지역 취약계층을 돕고 전통시장에 활력에 불어넣는 1석 2조의 효과를 낼 것으로 기대한다. 지난달 발표한 '2025년 금융회사 지역재투자 평가'에서 BNK경남은행이 경남지역 6년 연속 최고 등급인 최우수 등급을 획득하며 경남을 대표하는 금융기관이라는 것이 입증됐다. 지역 취약계층 지원뿐만 아니라 지역 중소기업과 소상공인에 대한 금융지원 등을 통해 앞으로도 경상남도와 상생해 나가겠다"고 전했다.

한편 BNK경남은행은 지난 7월 지역 취약계층들이 여름을 건강하게 보낼 수 있도록 경남과 울산광역시에 '사회공헌 성금 2억2000만원'을 기탁한 바 있다.





AD

성금으로 구입한 선풍기는 경남 18개 시·군이 추천한 저소득 취약계층 가정 7300세대에 전달됐다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>