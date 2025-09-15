제이스코홀딩스, 대형 바지선 계약…"일 평균 3만톤 니켈 수송"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

제이스코홀딩스가 대형 바지선 계약을 완료하며 니켈 원광 수출을 목전에 두고 있다.

제이스코홀딩스는 필리핀 현지 회사와 1차적으로 4700톤급 규모 대형 바지선 2척을 계약했다고 15일 밝혔다.

대형 바지선은 하루 3~4회 운항, 일 평균 3만톤 규모 니켈 원광을 수송할 예정이다. 정박지에서 제이스코홀딩스의 제1~2포트로 이동해 선적을 위한 준비를 진행할 계획이다. 향후 단계적으로 바지선을 추가 확보해 니켈 원광 운송 능력을 확대할 방침이다.

바지선 계약까지 완료되면서 필리핀 니켈 원광 첫 선적이 사실상 임박했다는 것이 회사측의 설명이다. 제1~2포트 등 물류인프라부터 법적행정 절차, 바지선까지 선적을 위한 모든 준비를 마쳤다.

제이스코홀딩스는 최소 800만톤 니켈 원광 공급계약을 맺은 중국 국영기업 바오리에너지를 대상으로 첫 수출이 진행되면 현재 협의중인 홍콩 퍼시픽인피티니티리소스(PIRL)와의 본계약도 체결될 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 "대형 바지선 확보로 채굴부터 운송, 선적에 이르는 전 과정을 자체 관리할 수 있는 기반을 마련했다"며 "안정적인 공급 역량을 기반으로 글로벌 니켈 공급망 핵심 플레이어로 자리매김할 것"이라고 설명했다.





AD

이어 "현재 인도네시아 반정부 시위 등 글로벌 공급망 불안이 심화되면서 필리핀 광산이 대체 공급지로 부상하고 있어 가치가 더욱 높아지고 있다"며 "시장 환경에 맞춰 중국, 홍콩은 물론 국내외 공급처 확대에 주력할 계획"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>