조현, 이번주 방중…시진핑 APEC 방한 등 논의

17일 베이징 방문 예정, 北 문제 의제 관측

왕이 中 외교부장 방한 차례지만 조현 방중

조현 외교부 장관이 취임한 뒤 처음으로 중국을 찾아 북한 문제를 비롯한 양국 현안을 논의한다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 시진핑 국가주석의 방한 계획도 다뤄질 전망이다.

14일 외교가에 따르면 조현 장관은 오는 17일 중국 베이징을 방문한다. 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장 등을 만나 한중 현안을 논의할 것으로 전해졌다. 한중 외교장관 회담이 열리면 내달 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의 계기 시 주석의 방한 계획이 우선 다뤄질 것으로 보인다. 중국 정부는 시 주석의 참석에 대해 아직 확답하지 않고 있지만 참석 가능성이 높게 점쳐진다.

조현 외교부 장관. 연합뉴스

북한 문제도 논의될 것으로 전망된다. 이달 초 중국 전승절에 이뤄진 북중 정상회담에선 비핵화에 대한 언급이 없어 '북핵 불용'이라는 중국의 입장이 달라진 것 아니냐는 우려가 나오고 있다. 조 장관은 한반도 비핵화에 대한 양국의 목표를 확인하고 중국의 건설적 역할을 강조할 것으로 보인다.

중국이 한국 서해상에 무단으로 설치한 구조물도 테이블에 오를 것으로 예상된다. 조 장관은 미국 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 "동북아시아에서 우리는 중국이 이웃 국가들에 다소 문제가 되고 있다는 게 또 다른 문제"라고 말했는데, 한중 관계에 있어 서해 구조물을 지적한 것으로 해석됐다.

이재명 정부는 한미동맹 및 한·미·일 협력 강화를 외교 정책의 근간으로 두고 있지만, 한중관계 또한 소홀히 할 수 없다는 입장이다.





한편 앞서 전임 조태열 장관이 지난해 5월 중국을 찾은 바 있어 이번에는 형식상 중국 측이 방한할 차례지만, 조현 장관은 새로 취임한 만큼 순서에 구애받지 않겠다는 입장으로 전해졌다. 조 장관은 지난달 기자간담회에서 "순서를 따져서 할 것이 아니라 실용적으로 접근하겠다"고 밝힌 바 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

