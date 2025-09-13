"엄청난 성공 중"…3·9 위치 바뀐 '한정판 시계' 내놓은 스와치, 왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스위스 시계 브랜드 스와치

트럼프 겨냥 39% 고율 관세 풍자 의도

스위스 시계 브랜드 스와치가 도널드 트럼프 미국 정부의 관세 정책을 풍자한 한정판 시계를 발매했다. 로이터연합뉴스

12일(현지시간) 미국 CNN 등 주요 외신은 스와치가 지난 10일 '만약…관세가?'(WHAT IF…TARIFFS?)라는 이름을 붙인 한정판 시계를 출시했다고 보도했다.

베이지 색상을 기본으로 한 손목 줄과 프레임에 파란색 숫자판이 올라가 있는데, 3과 9의 위치가 바뀌어있는 것이 특징이다. 숫자 3이 있어야 할 자리에 9가, 9가 있어야 할 자리에는 3이 배치돼 있다. 시계 판을 볼 때 트럼프 정부가 스위스에 부과한 39%의 관세가 연상되도록 만든 것이다. 가격은 139스위스프랑(약 24만원)으로 스위스에서만 단기간 한정 판매된다.

스와치 대변인은 "이 제품은 의도적인 풍자를 담아 제작된 것이며, 스위스 정부에 대한 일종의 경고 메시지도 담고 있다"며 "관세 문제를 잊은 듯 보이는 정부를 깨워야 한다"라고 밝혔다. 그는 해당 제품이 얼마나 판매됐는지 밝히지는 않았지만, "지금까지는 엄청난 성공을 거두고 있다"라고 덧붙였다. 스와치 공식 웹사이트에서는 이 제품의 구매가 폭주해 배송이 1~2주가량 지연될 수 있다고 안내했다. 아울러 미국이 스위스에 대한 관세를 변경하는 즉시 해당 모델은 판매를 중지한다고 전했다.

앞서 미국은 유럽연합(EU) 국가들에는 관세 15%를 적용하기로 했지만, 스위스에는 39%를 부과했다. 이는 트럼프 행정부가 세계 각국에 부과한 관세 가운데 가장 높은 수준에 해당한다. 스위스는 고급 시계와 명품 등을 생산하며, 미국 소비자에 대한 의존도가 높기 때문에 스위스의 수출산업에 심각한 타격으로 작용했다.





이를 두고 트럼프 대통령이 무역 불균형 해소에 의지를 보이지 않은 스위스 대통령에게 격노했기 때문이라는 이야기도 있었다. 한편 하워드 러트닉 미 상무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 "스위스와 (관세)합의가 이뤄질 수 있다"는 긍정적 입장을 내비치면서도 구체적인 내용과 일정에 대해서는 밝히지 않았다.





