日자민당 총재선거 후보 5명 압축…다카이치·고이즈미 양강

다음 달 4일로 예정된 일본 자민당 총재 선거에 총 5명의 후보가 출마해 경쟁할 것으로 보인다.

13일 마이니치신문 등은 이번 선거에서 후보 5명이 경쟁할 가능성이 크다고 보도했다. 5명 중 모테기 도시미쓰 전 간사장은 지난 10일 출마 기자회견을 했다. 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 고이즈미 신지로 농림수산상, 하야시 요시마사 관방장관, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 등 4명은 다음 주 중 기자회견을 열고 출마 계획을 밝힐 예정이다.

다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상. 연합뉴스

요미우리신문은 "출마 의향을 굳힌 5명은 모두 작년 9월 총재 선거 때 입후보했던 정치인들"이라며 "선거전 구도가 굳어지고 있다"고 밝혔다. 가토 가쓰노부 재무상과 가미카와 요코 전 외무상도 입후보를 고려하고 있지만, 입후보 요건인 추천인 20명 모집에 난항을 겪고 있다고 전했다.

현재 다카이치 전 경제안보담당상과 고이즈미 농림수산상이 양강 구도를 형성하고 있다. 교도통신이 지난 11~12일 616명(유효 응답자 기준)을 대상으로 차기 자민당 총재에 적합한 인물을 조사한 결과 다카이치 전 경제안보담당상과 고이즈미 농림수산상을 지목한 답변자가 각각 28.0%와 22.5%에 달했다. 3위인 하야시 관방장관은 11.4%에 그쳤다.

'여자 아베'로 불리는 다카이치 전 경제안보담당상은 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배해온 우익 성향 행보를 보여왔다.

지난해 총재 선거 당시 1차 투표에서는 1위에 올랐으나 결선 투표에서 이시바 시게루 총리에게 밀렸다.

고이즈미 신지로 일본 농림수산상.

고이즈미 농림상은 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남으로, 44세의 젊은 정치인이다. 고이즈미 농림상도 야스쿠니 신사를 종종 참배한다.





작년 총재 선거에서는 1차 투표에서 3위를 기록했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

