"짱X 꺼져라" 명동 반중 시위, 12일부터 진입 제한

경찰, 시위대 명동 진입 제한 통고

"좁은 도로에 수백명 몰려 혐오 발언"

경찰이 서울 명동 상권과 주한 중국대사관 인근에서 개최됐던 '반중 시위'의 명동 진입을 12일부터 금지했다. 시위대의 욕설, 소음 등에 불만을 제기해 온 상인들의 요구에 따른 조치다.

명동 거리 인근에서 시위 중인 보수 단체들. 유튜브 캡처

12일 서울 남대문경찰서는 이날 오후 7시 30분 중국대사관 인근에서 집회 및 행진을 신고한 '민초결사대' 등 보수단체의 명동 내 진입 제한 통고를 했다고 밝혔다. 기존에는 명동 이면도로 내 집회를 허용하되 중국대사관 100m 이내로 들어가는 부분을 최소화하는 제한 조치였지만, 이날부터는 진입 자체가 금지됐다.

이런 조치는 인근 상인들의 거듭된 요청에 따른 것이다. 앞서 명동관광특구협의회는 "좁은 도로에 200~500명이 몰려 혐오 발언을 쏟아내 안전사고 우려가 커지고 있다"며 집회 제한을 촉구하고 나섰다.

명동 인근에서는 최근 보수단체들의 반중 집회가 여러 차례 열린 바 있다. 보수단체들은 중국인을 비하하는 표현인 "짱X", "꺼져라" 등을 입에 담으며 구호를 외쳤고 일부 집회 참가자는 고성을 지르거나 확성기, 북 등을 이용해 소음을 냈다. 지난 7월에는 보수단체 '자유대학' 측이 다이빙 주한 중국대사 얼굴이 그려진 중국 오성홍기 현수막을 찢는 퍼포먼스를 벌여 중국대사관이 외교부에 항의 서한을 보내는 일이 발생하기도 했다.





앞서 이재명 대통령도 지난 9일 국무회의에서 반중 시위에 대해 "표현의 자유 아닌 깽판"이라고 강하게 질타하며, 실효성 있는 대책을 주문한 바 있다.





