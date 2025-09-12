양산시, 부산-양산-울산 광역철도 조속 추진 촉구 시민 결의대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 양산시는 웅상발전협의회(회장 이창훈) 주최로 12일 웅상문화체육센터에서 '부산-양산-울산 광역철도 건설사업' 조속한 추진을 위한 시민 결의대회가 개최됐다.

광역철도 조속 추진 촉구 시민 결의대회. 양산시 제공

이날 행사에는 나동연 양산시장을 비롯한 국회의원, 도·시의원, 시민 등 300여명이 참석한 가운데 지역 숙원사업인 광역철도의 예비타당성조사 통과를 축하하고 시민결의문 낭독, 희망 비행기 날리기 이벤트를 통해 시민의 염원과 결의를 다졌다.

부산 금정구 노포동∼경남 양산 웅상∼KTX울산역을 잇는 광역철도가 지난 7월 10일 기획재정부 예비타당성조사를 통과했으며, 이 철도가 완공되면 부산, 양산, 울산 도시 간 이동시간이 30분 내외로 단축돼 실질적인 1시간 생활권이 형성되고, 이를 통해 지역 간 인적·물적 교류 확대는 물론 환승역 주변 도심 재개발과 지역 경제 활성화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.





나동연 시장은 "결의대회가 단순한 축하를 넘어, 우리 모두가 힘을 모아 사업이 차질 없이 추진되도록 지혜와 역량을 모으는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.





