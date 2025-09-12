순창군, 소상공인 '동행 축제' 참여업체 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 17~19일 '순창장류축제'

전북 순창군이 내달 17~19일 3일간 열리는 제20회 순창장류축제를 맞아 지역 소상공인이 함께하는 '동행 축제' 참여업체를 모집한다.

제20회 순창장류축제 포스터. 순창군 제공

AD

올해 장류축제는 성년을 맞이하는 20주년을 기념해 단순한 관광 축제를 넘어 지역경제 활성화와 군민 소득 창출로 이어지는 축제로 기획됐다.

군은 음식점, 카페, 개인 서비스업 등 관내 소상공인의 자율적 참여를 유도해 지역과 군민이 함께하는 상생의 축제 분위기를 조성할 계획이다.

'동행 축제'에 참여하는 업체는 축제 기간 동안 순창을 찾는 관광객을 대상으로 자율적인 할인 서비스를 제공하게 되며, 이를 통해 지역 상권 활성화는 물론 관광객에게는 합리적인 가격에 지역의 맛과 멋을 즐길 수 있는 기회를 제공하게 된다. 신청은 오는 19일까지이며, 접수는 이메일이나 팩스 또는 군청 문화관광과로 방문해 접수하면 된다.





AD

군 관계자는 "이번 축제는 군민이 주인이 되는 축제로, 지역 상인과 관광객이 함께 호흡하며 지역 공동체의 자긍심을 높이는 계기가 될 것이다"며 "많은 소상공인들이 '동행 축제'에 참여해 순창의 매력을 널리 알리고 실질적인 소득 창출로 이어가길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>