강릉시, 가뭄 피해 중·소상공인 ‘일시적 경영애로자금’ 신청

15일부터 시청 2층 책문화센터 내서 신청 가능
강원도 강릉시는 소상공인시장진흥공단(이하 소진공), 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)과 협력하여 오는 15일부터 '일시적 경영애로자금' 지원을 본격 시행한다.
시는 시민 편의를 위해 시청 2층 책문화센터 내 원스톱지원센터를 설치·운영하고, 상담부터 신청서 작성·제출까지 한 번에 지원될 수 있도록 오는 15일부터 재난종료 시까지 운영할 예정이다.
이번 지원은 최근 가뭄 피해로 어려움을 겪는 강릉지역이 지원 대상에 포함되면서 가능해졌다.
지원 대상은 ▲연 매출 1억 400만원 미만, 업력 7년 미만 소상공인 ▲매출액 또는 영업이익이 10% 이상 감소한 중소기업 가운데 가뭄 피해로 일시적 경영 애로를 겪고 있는 기업이다.
신청을 원하는 분은 ▲본인 명의 휴대폰 ▲신분증 ▲사업자등록증 등을 구비하여 원스톱지원센터에 방문 신청하거나 소상공인정책자금 누리집(ols.semas.or.kr)과 중진공 누리집(www.kosmes.or.kr)에서도 온라인으로 신청할 수 있다.
자세한 사항은 중소기업(소상공인) 원스톱지원센터로 문의하면 된다.
지금 뜨는 뉴스
강릉시는 이번 사업이 소상공인에게 널리 알려져 정보 부족으로 지원을 놓치는 사례가 발생하지 않도록, 언론보도, 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 홍보매체를 적극 활용하여 안내할 방침이다.
강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>