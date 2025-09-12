광주시, '제30회 남한산성문화제' 남한산성 도립공원서 19일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 (재)광주시문화재단(대표이사 오세영)은 '제30회 광주시 남한산성문화제'를 오는 19일부터 21일까지 3일간 남한산성 도립공원 일원에서 개최한다고 12일 밝혔다.

‘제30회 광주시 남한산성문화제’ 포스터. 경기 광주시 제공

AD

올해 축제는 30주년을 맞아 '천년의 바람을 지나, 다시 깨어나는 남한산성문화제 시간의 성벽'이라는 주제로, 세계유산 남한산성이 간직한 역사와 유산의 가치, 남한산성을 지킨 사람들을 조명하는 다채로운 프로그램을 선보인다.

개막일인 19일에는 과거와 현재, 미래를 아우르는 개막 주제공연 '시간 위를 걷는 사람들'과 세계적 재즈 보컬리스트 나윤선의 축하공연이 진행된다.

둘째 날에는 전통 국악부터 무예, 창작 뮤지컬 등 다양한 공연이 이어지며 야간에는 광주의 전통주와 퇴촌 토마토 베이커리를 공연과 함께 즐길 수 있는 '그루브 in 산성'이 펼쳐진다.

또한 '역사 탐방 성곽 걷기 <시간의 성벽>', '선비·다례체험', '성곽길 도장 걷기', 'Together! 대동퍼레이드', '수어장대 1박 역사체험 치유캠프 <성곽의 밤, 수호의 아침>' 등 남한산성문화제에서만 즐길 수 있는 체험도 풍성하다.





AD

마지막 날인 21일에는 조선시대 해장국 '효종갱 시식 챌린지'와 '대동굿'이 진행되며, 축제가 개최되는 3일 동안 남문주차장 일대에는 남한산성 상인협회가 운영하는 지역 특산음식 먹거리장터 '산성풍미'가 함께 열린다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>